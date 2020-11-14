【真麥包】真正天然健康高纖麥包　營養師：成分表頭3位有全麥粉麥穅燕麥

▲ 營養師分享揀高纖麥包4大貼士

近年愈來愈多人選購天然健康的食物，麵包是其中一種。「Nutri Life」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）近日在其facebook專頁分享挑選高纖麥包的4大貼士，讓大家真正吃得健康。

Gloria表示，購買真正高纖麥包之前，要留意以下4點：

1. 成分表上的排列次序

購買前可以先看看產品包裝上的成分表，因為成分的排列次序，是根據使用份量的多寡去分先後次序，用得愈多則排得愈前。若麥包的成分表頭三位有「全麥粉」、「麥穅」、「五穀粉」、「燕麥」、「黑麥粉」，才屬於真正高纖的麥包。

2. 纖維量

留意產品包裝上的營養標籤，真正高纖的麥包每100克麵包含有的纖維量多於3克。

3. 油分

留意成分表，看看麵包是使用甚麼食油製造。Gloria建議，選購主要用「菜油」製作的麵包；採用牛油或植物牛油製作的麵包，會有較多飽和脂肪和反式脂肪，進食過多會增加膽固醇，故不建議吃太多。

4. 天然色素和防腐劑

Gloria表示，不少家長擔心添加劑對人體健康的影響。事實上，大部分添加劑均受嚴謹監控，日常食用份量均屬安全。其中，最受爭議的添加劑是焦糖色素「E150d」，曾有研究指「E150d」可能會製造致癌物，但世衛認為，在食物中所添加的「E150d」份量很少，一般食用不會影響健康。

此外，有一項研究指出，56位小朋友每天進食四片含防腐劑丙酸鈣「E282」的麵包後，較大機會出現煩躁不安、注意力不集中和睡眠障礙等情況，惟該次屬於短期研究，規模也較小。2014年經歐盟再度評估後，丙酸鈣仍被認為可安全食用。Gloria指，E282及E150d並非製作麵包的必要元素，應可免則免。

她建議大家可安心選用一些天然色素和防腐劑，例如：維他命C「E300」、 維他命E「E307」 、胡蘿蔔素「E160a」。

內容獲註冊營養師謝詠瑩授權轉載

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謝詠瑩，澳洲註冊營養師，現於Nutri Life營養顧問中心執業。愛煮食，愛尋訪有「營」食肆和健康零食，最愛在facebook及instagram「eat.well.nutrition」與大眾分享愈食愈fit的心得。反對節食，堅持減磅是飽住瘦。

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責任編輯：黃泳欣