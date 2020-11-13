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【離譜奶奶】姑仔無錢墮胎迫新抱典當嫁妝　奶奶勸湊錢︰你身為阿嫂要幫忙

親子 17:52 2020/11/13

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台灣有一名新抱表示因其姑仔沒錢墮胎，奶奶與丈夫迫她典當娘家嫁妝幫忙。

婆媳關係這個世紀難題，在不少家庭每日都上演。台灣有一名新抱在社交媒體指出奶奶的離譜行為，因其姑仔沒錢墮胎，奶奶竟然迫新抱典當嫁妝，丈夫和奶奶強調她身為阿嫂要幫忙，令她不禁反抗起來，表明拒絕幫忙。

該名台灣新抱近日在facebook群組「靠北婆婆2.0」投稿指，有一段時間姑仔頻繁地每周從北部的大學回到中南部的家，她認為「畢竟是她娘家，也不好說甚麼」。不過，有一次她和姑仔坐在客廳，聽到她的手機提示聲，彈出「月經遲來xx天」的記錄，當時她心裡有數。

奶奶丈夫勸典當嫁妝

接下來的下周，姑仔又回家終於說出來了，表示「決定把小孩拿掉」，然後舉行家庭會議。她的丈夫問「要拿小孩需要錢！妳怎麼辦」，姑仔沒有回應。奶奶和丈夫相繼跟她說：

妳身為長媳，結婚的金飾拿出來典當換錢，幫助妹妹渡過這個難關。

妳就幫幫她啊！大家一家人互相幫助很正常啊！

這麼一說令她頓時發火，結婚的金飾包括娘家的嫁妝，表明「憑甚麼？這是幫助他人殺人！我不幹！搞大她肚子的又不是我！」她繼續申訴，反問他們「有好事你們想到過我？」、「拿小孩找我討錢又跟渣男拿錢，兩邊賺啊你們？」更明言︰

金飾是我的，我有權拒絕！

新抱終離婚脫離夫家

姑仔卻覺得她在欺負奶奶，「小氣自私不肯幫忙」。後來姑仔離開渣男，找到了一個有錢又大方的男生嫁了，奶奶還收下36萬台幣（約9.8萬港元）聘金。她說出結局︰

我覺得那家子太爛，離婚了。

而且她還發現自己少了幾個金飾，但沒證據肯定是誰拿的。

有網民留言「恭喜脫離苦海」，認為她離婚是明智之舉，有感其夫家「根本欺負妳」，亦有網民不解何以夫家缺錢到要動新抱的嫁妝。

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責任編輯：王明芳

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