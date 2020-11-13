醫管局篩查2000名病人未檢出耳念珠菌群組　已引入快速測試冀加快追蹤篩查

▲ （經濟日報資料圖片）

九龍西醫院聯網早前先後出現多宗耳念珠菌個案，醫管局早前為全港急症公立醫院對2000名病人進行一次性篩查，評估潛在傳播耳念珠菌的風險，結果顯示僅有一名瑪嘉烈醫院病人帶有耳念珠菌，顯示急症醫院目前未有出現耳念珠菌病人群組。醫管局會繼續加強感染控制措施，並密切注視病人感染耳念珠菌的情況。

醫管局總感染控制主任賴偉文指，因應九龍西醫院聯網曾出現多宗耳念珠菌個案，醫管局10月底於各急症醫院進行一次性篩查，點檢視約2000名帶有或感染多重耐藥性細菌的病人，包括耐藥性金黃葡萄球菌、耐多藥鮑氏不動桿菌、耐多藥綠膿假單胞菌、耐萬古霉素腸球菌及產碳青霉烯酶腸道桿菌，並為病人抽取樣本化驗。

賴偉文表示，2000名病人經篩查後發現僅有一名瑪嘉烈醫院病人帶有耳念珠菌，顯示急症醫院未有廣泛出現耳念珠菌群組；除進行一次性篩查，醫管局亦已就耳念珠菌個案制定早識別的策略，同時加強實驗室檢測，以盡早找出帶菌病人。

當局補充，公立醫院現時若發現新個案，會根據既定指引展開追蹤篩查，各化驗室已開始陸續引入快速測試，將測試時間縮短至1天內有結果，以盡早找出帶菌病人，加快進行隔離及追蹤篩查；同時執行一系列措施，包括為有關病人提供專用醫療儀器、有關病房每天最少清潔消毒2次、醫護照顧病人時須穿著合適個人防護裝備等。

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責任編輯：陳正怡