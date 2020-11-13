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【幼兒熱毒】生痱滋出眼屎別亂飲涼茶　中醫推介兩款茶療助幼兒清熱毒

兒童健康 18:28 2020/11/13

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

秋冬天氣乾燥，小朋友容易出現唇乾舌燥﹑生痱滋，可飲用茶療助清熱。

秋冬天氣乾燥，小朋友容易出現唇乾舌燥﹑生痱滋，甚至晚上扎醒。另外，若孩子常常夜睡，情緒欠佳，有機會引致肝熱，容易出現眼乾澀及有眼屎。小朋友免疫系統較差，脾胃消化功能尚未健全，所以肺脾虧虛之下，註冊中醫馬琦傑推介兩款茶療，爸媽可以在家製作，對症下藥。

清心熱茶療

功效：對付唇乾舌燥和痱滋

材料：淡竹葉2錢、甘草1錢

做法：煲2碗水，20分鐘煎服

備註：適合1歲以上服用

清肝熱茶療

功效：對付眼乾澀和眼屎

材料：桑葉 2錢、菊花 2錢

做法：煲2碗水，20 分鐘煎服

備註：適合 1 歲以上服用

兒童可否飲涼茶？

馬醫師提及，坊間的涼茶店會推介小朋友飲夏枯草解熱氣，然而幼兒的體質易寒易熱，若喝了不合體質或症狀的涼茶，會適得其反，有需要應先中醫師查詢。

此外，家長也要了解孩子有否中藥敏感，如果孩子有蠶豆症（G6PD），就不可服用珍珠末、保嬰丹、牛黃解毒片等成藥。

成藥不可長期服食，藥有三分毒，不可令身體造成依賴，尤其幼兒身體各部位在迅速成長中。

文章內容獲馬琦傑授權轉載。

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責任編輯：林愛娜 

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