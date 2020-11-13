【林太設靈】林子博與子女送摯愛最後一程　古天樂汪明荃送花牌致哀

▲ 林太董燕君設靈，林子博與子女送摯愛最後一程。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley）上月月21日不敵癌魔與世長辭，今日（11月13日）子博將為亡妻設靈，林子博約在下午5時在靈堂跟傳媒交代心情，及近日為亡妻奔波喪事的感受。

林子博今日為太太在紅磡萬國殯儀館設靈，並在明日11月14日（星期六）上午九時於該館大殮，辭靈出殯後奉柩鑽石山火葬場舉行火化禮。

▲ 靈堂現場。（東星圖片）

【林太出殯】林子博今日為太太董燕君設靈 靈堂將播放《深愛著你》訣別亡妻

約下午五時，子博招待傳媒到靈堂向亡妻送別，喪禮靈堂採簡約布置，子博及一對子女的花圈置於靈堂中央，子博為太太董燕君選來一張慈祥微笑的照片作為遺照，在花牌上則寫寫上「永遠愛你」悼念。

約黃昏時份，藝人林盛斌、黎瑞恩等到達靈堂，而汪明荃、古天樂、方平、鮑起靜、王賢誌等送上花牌致哀。

▲ 林子博會見傳媒。（東星圖片）

對喪妻之痛的林子博，今早在在交平台發文抒發情感，並承諾在靈堂播放太太最愛的陳百強金曲《深愛著你》。

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他留言：「在醫院送別妳時，我握著妳冰冷的手，在床邊唱著妳最愛的歌曲《深愛著妳》。雖然妳曾多次說過我唱的不好，但我總愛跟妳鬥氣，妳越不想聽～我越要在妳的耳邊唱！妳生前說過，希望我可以在妳的靈堂上不停播着這首歌，今天我已為妳安排好了。但妳放心，我準備的是原唱者版本。因為我的版本，是唯獨妳才可以聽到的。」