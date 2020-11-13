【聖誕好去處】超萌LINE FRIENDS登陸荃灣　7.5米巨型熊大兔兔音樂盒必影打卡位

▲ 聖誕裝LINE FRIENDS將於11月24日起登陸荃灣如心廣場商場。

今個聖誕很多卡通人物現身各大商場，超可愛人氣角色LINE FRIENDS亦加入戰團，將於11月24日至2021年1月10日登陸荃灣如心廣場商場，熊大（BROWN）、兔兔（CONY）及一眾好友將於場內3大打卡景點，與各位粉絲過聖誕。

換上星閃閃冬日造型的BROWN & FRIENDS，將現身華懋集團旗下的荃灣如心廣場商場，3大打卡景點包括︰7.5米高的巨型「BROWN & FRIENDS星閃音樂盒」、「BROWN & FRIENDS星光隧道」及「BROWN & FRIENDS霓虹浪漫打卡牆」。

▲ 「LINE FRIENDS星閃冬日」慶祝華懋集團60周年。（大會提供相片）

一班可愛角色BROWN、CONY、SALLY、CHOCO、PANGYO、LEONARD、BOSS與JAMES雲集打卡位。其中7.5米高的巨型「BROWN & FRIENDS星閃音樂盒」非常搶眼，音樂盒周圍以60個不同造型的薑餅人圖案作裝飾，好有聖誕氣氛。

而「BROWN & FRIENDS星光隧道」是夫妻、情侶必到打卡點，隧道兩側以12種不同語言寫上「愛」的燈牌，BROWN和CONY更於隧道周圍掛上星星吊飾，增添光彩。

▲ 今次LINE FRIENDS以聖誕音樂盒為題。（大會提供相片）

場內亦有以星空為主調的「BROWN & FRIENDS 霓虹浪漫打卡牆」，以霓虹燈效呈現被夢幻星空包圍著的CHOCO與PANGYO。

一眾BROWN & FRIENDS朋友仔，還會藏身於場內不同地方，等待大家發掘5個AR互動拍照點。

▲ 一眾BROWN & FRIENDS朋友仔還會藏身於場內不同地方。（大會提供相片）

此外，如心廣場商場中庭設有「LINE FRIENDS星閃冬日」期間限定店，由3.5米高的BROWN帶領大家掃貨，必買全新登埸的BROWN & FRIENDS系列精品。

如心廣場商場及翩滙坊更準備了7款「LINE FRIEND MEETS Nina Mall星閃冬日限定禮品」供NINA CLUB會員換領，粉絲不容錯過。

LINE FRIENDS MEETS Nina Mall星閃冬日

日期：11月24日至2021年1月10日

時間：10am至10pm

地點：荃灣如心廣場商場露天廣場、商場一期中庭及商場二期、將軍澳翩滙坊G/F大堂

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責任編輯︰林綺玲