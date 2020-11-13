【新冠肺炎】港大研究指1成長者出現抑鬱焦慮徵狀　女性及80歲以下較易受困

▲ 港大再獲馬會贊助2.8億元，延長「賽馬會樂齡同行計劃」至2024年，並推廣至全港18區。（梁偉榮攝）

新冠疫情爆發多個月，生活方式大改變對不少人都難以適應。港大一項調查顯示，60歲或以上的長者中每10人就有1人出現抑鬱或焦慮徵狀，情況與前兩年相若。長者情緒未有因疫情而惡化，港大估計與本港公民社會積極支援長者有關。

而港大社會工作及社會行政學系自2016年起獲馬會資助逾3.6億元，推行「賽馬會樂齡同行計劃」，培訓了242名「精神健康急救員」長者義工，另發現並為逾4,300名長者提供抑鬱症預防和治療服務。有受訓練的長者義工稱，計劃幫到她在疫情間改善丈夫的暴躁問題。該計劃將延長至2024年，並擴展至18區，長遠希望成為政府常規服務。

港大社會工作及社會行政學系在2016年獲馬會贊助，推行「賽馬會樂齡同行計劃」。計劃團隊在今年2至8月期間訪問8,382名60歲或以上的長者，發現有10%長者出現抑鬱或焦慮徵狀，當中60至79歲較80歲或以上長者容易出現徵狀，女性也較男性多出現徵狀。

▲ 港大社會工作及社會行政學系系主任林一星（左）表示，以往有關長者精神健康的服務集中在認知障礙，希望計劃能夠長遠恆常化。（梁偉榮攝）

計劃首席研究員、港大社會工作及社會行政學系系主任林一星解釋，傳統上女性作為照顧者的機會較大，疫情中遇上的挑戰因而更大；而60至79歲長者也需肩負照顧家人負責，如幫工作的子女、孫兒搶口罩，相反80歲以上長者的家人未必放心讓他們承擔責任，壓力或較小。他又指，本港長者的情況較外國好，與前兩年相比也沒有惡化，估計原因在於本港社區組織較強，如疫情初期不同企業、社福機構都積極支援長者，證明社區支援能夠緩解長者的情緒狀況。

「賽馬會樂齡同行計劃」在2016年推出，於葵涌、觀塘、深水埗及將軍澳進行試點，透過社福機構培訓「精神健康急救員」長者義工，在社區中識別出有精神健康風險的長者，轉介到社工等支援。計劃首階段為期3年，共培訓了242名長者義工，在逾10萬次探訪中，接觸到4,300名有抑鬱風險或徵狀的長者，提供預防及治療服務，當中98%長者情況有所改善，抑鬱徵狀分數較參與計劃前下跌超過一半。

年逾70的阿月和春英在疫情間參加15小時的訓練，成為義工。阿月說，疫情初期經常困在家，「聽到電視新聞不停講疫情會唔開心」，又要到處搶物資，「邊到有口罩就去排」。她丈夫也因為疫情困在家中，脾氣變得暴躁，「芝麻綠豆小事都追住我鬧」，她也因避免衝突而無理會丈夫，夫婦關係轉差。阿月和春英參加計劃後，明白自己之前不懂感受他人的情緒，「原來成日愁眉苦臉嘅樣係有啲嘢」；阿月也知道要帶丈夫外出玩，關係確實有改善。她們說，現在意識到後會主動與長者聊天，聆聽他們情況，介紹社工。

▲ 年逾70的阿月（左）和春英（右）在疫情間參加15小時的訓練，成為義工。（梁偉榮攝）

計劃在今年再獲撥款2.8億，擴展至14間社福機構推行至全港18區，推行至2024年，希望培訓5000名長者義工。林一星說，以往有關長者精神健康的服務集中在認知障礙，全港每年800人自殺中，約300人為長者，但實際上社工、醫生很難察覺。因此，計劃未來希望與家庭醫生合作，轉介潛在個案，亦希望政府吸納模式常規化服務。

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記者：徐紹軒