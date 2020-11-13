涉阻被包圍內地漢入大廈 　瑞士籍漢脫教唆協助罪

▲ 瑞士籍被告Progin Marc Gerard被裁定協助及教唆罪脫，兼獲訟費。(王仁昌攝)

2019年10月4日有人於中環示威反《禁蒙面法》，74歲外籍男子涉阻擋玻璃門，以及阻礙1名內地人進入大廈，該內地人其後遭人拳打。涉案外籍男被控協助犯及教唆犯在公眾地方作出擾亂秩序的行為，經審訊後，今（13日）於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官指，被告當時關上門後，手持相機，一直和事主保持距離，認為控方未能排除被告只是為了拍攝，無法證明被告有目的教唆他人。

瑞士籍被告Progin Marc Gerard（74歲）報稱退休人士，他早前否認1項協助犯及教唆犯在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪。

裁判官今裁決時指，事主Lin Nan（音譯：藺楠）在審訊中供稱，他任職銀行客戶顧問及在中環遮打大廈上班，於2019年10月4日，他在午飯時駐足觀看遊行，他一度拿出手機拍攝，其後有人衝向他及推跌他，他及後想從玻璃門返回遮打大廈內，但被告從人關上門，擋了在他前面，他後來遭人拳打3、4下。

裁判官指，接受事主為誠實證人，認為被告當時確有關上玻璃門，但考慮到被告為攝影愛好者，沒有任何政治聯繫，而案發時被告關上門後，亦手持相機及一直與事主保持距離，認為控方未能排除被告關門只是為了拍攝的可能性，無法證明被告當時是教唆他人襲擊事主。

被告最終被裁定罪名不成立，兼獲訟費，他離開法院時，表示對脫罪感到高興，指事主只是在1個錯誤的時間出現在錯誤的地點，而自己其實甚麼也沒有做，又指任何人在示威活動中受暴力對待均屬悲劇。

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記者：王仁昌