小提琴家通波仔手術後亡死於自然 　官建議院方建立醫生離港交接機制

▲ 小提琴家黃衛明進行通波仔手術後亡，死因庭今裁定死於自然。(經濟日報資料圖片)

患有糖尿病的小交響樂前首席小提琴手，2016年因腳水腫到聖德肋撒醫院求醫，及後由非駐院的「掛單」醫生進行「通波仔」心臟手術，數日後突然心臟停頓，昏迷逾1個月後亡，死因裁判官今（13日）裁定死者死於自然，並指負責手術的醫生無通知醫院他術後離港，建議聖德肋撒醫院與「掛單」醫生建立離港時的臨床交接機制。

死者黃衛明（58歲），於2016年3月19日到聖德肋撒醫院求醫，同年3月底進行「通波仔」手術，5日後突然心臟停頓，獲救後一直昏迷，及後轉院，於同年5月30日不治。

死因裁判官黃偉權今裁決時指，為死者進行「通波仔」手術的是聖德肋撒醫院的合作醫生（俗稱掛單醫生）梁國輝，於手術後約2天離港，但家屬及主診醫生均不知情。裁判官認為，死者家屬未從死者口中得知梁醫生會離港，故不接納梁醫生曾通知死者他將會離港的說法；裁判官亦不接納梁國輝醫生進行手術前，有通知死者死亡風險高於同意書所指的1%。

但裁判官認為，「通波仔」手術後，死者心臟血液流通的確有所改善，專家亦同意手術大致並無不妥，故手術並非造成死者心臟突然停頓的原因。裁判官裁定，導致死者的疾病為缺血性腦病變、肺炎及缺血性心臟病（於手術後狀態），並裁定死者死於自然。

裁判官就聖德肋撒醫院的臨床交接方面提出建議，指身為合作醫生的梁醫生「遙距」給予醫療意見屬不足夠，而主診醫生、醫療團隊、死者及其家屬亦不知梁不在香港，建議聖德肋撒醫院與合作醫生建立離港時的臨床交接機制。

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記者：林欣樂