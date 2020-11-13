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【新冠肺炎】再多7病人康復出院　包括梅窩Staycation群組2病人及尼泊爾免檢疫婦

社會 18:25 2020/11/13

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（經濟日報資料圖片）

本港今日新增6宗新冠肺炎確診個案，醫管局過去24小時再多7名確診病人出院，當中包括梅窩Staycation群組首名確診的第5332宗26歲女子及第5338宗26歲男友人，而日前確診的第5405宗30歲尼泊爾免檢疫女子亦已出院，累計至今共有5,177名確診或疑似病人康復出院。

醫管局稱，現時共有116名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中6人情況危殆、1人情況嚴重，其餘109人情況穩定。目前公立醫院已啟用613間負壓病房，合共1,090張負壓病床。

本港今日新增６宗確診個案，包括2宗感染源頭不明個案，涉及一名56歲威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館男職員及一名65歲退休人士，另有2宗早前確診個案相關；餘下2宗屬輸入個案，分別於德國及印尼返港。詳情請見【下一頁

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責任編輯：陳正怡

公立醫院 尼泊爾 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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