富商劉定成涉違限聚令 　放棄抗辯押後下周處理

▲ 富商劉定成涉違限聚令擬放棄抗辯，惟因已過繳費時限，下周二須到東區裁判法院應訊。(經濟日報資料圖片)

中環國際金融中心今年4月有人集會示威，商人劉定成與男助手疑當日午膳時，被兩名女子搭訕及人稱「Lunch哥」的18歲中學生靠近，劉被警方票控違反限聚令。劉今（13日）前往東區裁判法院，指得悉有涉案人士已繳交罰款，他在諮詢過法律意見後，亦打算放棄抗辯，但到達法院後才得悉已過繳款期限；劉須於11月17日出庭應訊。

劉定成在中西區區議員黃永志、葉錦龍陪同下，今到東區裁判法院，打算繳交傳票罰款。劉指，2020年4月28日，他和男助手前往金融中心用膳時，有兩名女子上前搭訕，而「Lunch哥」李國永亦靠近他們，其後他們5人均遭票控。

劉又指，他原打算就傳票作出抗辯，惟日前知悉他的助手和上述兩名女子已繳交罰款，諮詢過法律意見後，他亦決定交罰款了事，但由於案件將於下周二（17日）提訊，而今天已過繳款期限，劉須於當日出庭應訊。

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記者：王仁昌