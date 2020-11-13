環團反對「長遠減碳策略」報告建議使用核能　指應聚焦發展氫能太陽能等新能源

▲ 多個環保團體反對使用核能。(經濟日報資料圖片)

可持續發展委員會去年中就本港「長遠減碳策略」諮詢公眾，結果今日（13日）終於出爐。多個環保團體反對有關使用核能的建議。

可持續發展委員會今公布長遠減碳策略 逾8成市民反對區域合作購電，詳情請見【下一頁】

環保團體綠惜地球總幹事劉祉鋒指出，香港碳排放主要在發電上，要達到零碳排放的願景，環境局須聚焦發展新能源及節能。目前核電佔香港發電比例約25%，其對人類健康及核廢料均有長遠風險，香港不能承受，當局不宜增加其發電比例。

他續指，本港碳排放主要在發電上，要達到零碳排放的願景，環境局應聚焦發展新能源，包括氫能、太陽能和風能等零碳能源，及為舊建築物提高能源效益標準並與新建樓宇的標準看齊，定立明確達標時間表，無須提高核電比例。

綠色和平資深項目主任楊凱珊亦指出，切爾諾貝爾和福島核災禍延至今，可見使用核電的風險極高，遺禍深遠。委員會卻提議研究安全地使用核能，實置港人於潛在危險之中。她認爲政府應使用更安全的方法，例如發展可再生能源、提升建築物能源效益、改善城市規劃等，以達致在2050年前碳中和的目標。

另外，世界自然基金會香港分會(WWF)企業可持續發展主管何美娟表示，核能有操作風險和管理核廢料的問題，政府不應將資源用於展開及參與有關如何安全地使用進口核能的深入研究，而應着眼於減少對核能的依賴。同時，政府亦應從多方面增加並擴展太陽能光伏科技的應用性，包括在政府和社區建築物以及開放空間安裝太陽能光伏系統，以實現於2030年或之前實踐10%可再生能源的目標。

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記者：洪芷晴