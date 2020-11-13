警署外淋天拿水認刑恐 　會計師指得悉盲眼少女報道衝動犯案

▲ 會計師涉於警署外淋天拿水，日前於區域法院承認刑事恐嚇罪候判。(經濟日報資料圖片)

56歲會計師疑於去年8月15日在元朗警署外將天拿水淋向報紙碎及自己身上，早前承認刑事恐嚇罪。辯方今（13日）於區域法院求情指，案發時被告與妻子有所爭拗，亦與內地同事有意見不合，當日從內地工作返港後，他從報紙上看到有關少女盲眼的報導，一時衝動犯下本案。被告還押至12月23日判刑，期間索取背景報告。

被告劉少華（56歲）報稱會計師，早前承認1項刑事恐嚇罪。辯方求情時指，被告案發時與妻子有所爭拗，亦與內地同事有意見不合，當日從內地工作返港後，他從報紙上看到有關少女盲眼的報導，一時衝動犯下本案，被告只是打算作惡作劇和示威，正如被告在警署進行錄影會面時，指「唔想佢哋（警察）打學生，錘錘都咁狠」。

辯方又指，被告案發時用天拿水淋在身上，希望自己不會衝動下在警署外縱火，強調被告只是一時意氣，並非仇恨警方，而被告現已明白行為有錯。被告於錄影會面時又哭又笑，曾向警員表示「「大家都要放過大家......上面有人睇住......世間有愛及包容」」被告事後已尋求精神科醫生協助，現已改善。

案件押後12月23日判刑，期間索取被告背景報告，被告續須還柙。

案件原定本周二（11日）開審，被告被控企圖縱罪，而刑恐一罪則為交替控罪。惟控方當時不接受被告承認交替控罪，擬就企圖縱火罪展開審訊。

法官最終接納被告認罪及撤銷企圖縱火罪。控方今天在庭上闡明立場，援引案例指，被告在開審日才認罪，不應獲得三分一的全額刑期扣減。法官亦向辯方指出，被告在8月答辯時，未有提出認罪意向。

辯方則指，當時代表律師曾去信律政司，表示擬承認交替控罪，但控方沒有接納，形容答辯日「講同唔講無分別」；被告其後申請法援獲批，案件於10月由現時辯方大律師接手。

法官指，信中提出被告承認刑恐罪，換取控方將企圖縱火罪存檔。惟法官認為信中內容有違法律原則，指如果被告承認交替控罪，另一罪理應視為無罪釋放，法庭毋須處理，指當時被告律師或未有提供全面法律意見，但亦反問控方「係咪律師同大律師錯咗，就要被告找數」。

法官最終指，除非被告在判刑後，以當時律師失職為由提出刑期上訴，否則現階段無法將此加入考慮範圍，只可視被告為開審前認罪，擬僅予以五分一刑期扣減。

案發於2019年8月15日，警員在元朗警署外看見被告形跡可疑，遂截停搜查被告，發現被告身上及背包等有天拿水味，另在警署鐵閘外發現帶天拿水味的報紙碎。被告警誡下稱「我淋啲天拿水係想嚇下啲警察，等啲警察唔好對啲學生咁惡」。

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記者：王仁昌