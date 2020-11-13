  • 21°C
香港時間 : 20201113日 (五) 22:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【流感高峰】單日新增59間學校爆發上呼吸道感染　351名學童中招

社會 19:57 2020/11/13

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

聖公會油塘基顯小學。(資料圖片)

幼稚園和小學爆發上呼吸道感染的情況持續，衞生署衞生防護中心今日（13日）正調查3宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及1間幼稚園及2間小學共62人。連同該3宗大型爆發的個案，本港今日單日增59間院舍學校出現上呼吸道感染個案，單日多351名學童感染。

鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。中心會為出現上呼吸道感染爆發的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關師生進行病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。

學校類型（地區） 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 病徵
弘立幼稚園 （中西區） 學童共12男9女（年齡介乎3至4歲），當中7人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月7日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
聖公會油塘基顯小學（觀塘區） 學童共6男15女（年齡介乎6至10歲），當中15人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月5日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
香港中國婦女會丘佐榮學校（東區） 學童共9男11女（年齡介乎5至10歲），當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月4日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛
註：由上月31日至今午5時，累計266間學校爆疫，2,595人受感染。
資料來源︰衞生防護中心

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

相關文章

本港5日內錄179宗上呼吸道感染爆發較去年同期急增　專家指與群體免疫力不足有關
22:16 2020/11/12
本港5日內錄179宗上呼吸道感染爆發較去年同期急增　專家指與群體免疫力不足有關
【流感高峰】逾百間學校爆發上呼吸道感染涉1900人　拆解病徵+治療方法7大Q&A
18:25 2020/11/12
【流感高峰】逾百間學校爆發上呼吸道感染涉1900人　拆解病徵+治療方法7大Q&A
【流感高峰】再多9間學校爆發上呼吸道感染　246名學童中招
20:35 2020/11/12
【流感高峰】再多9間學校爆發上呼吸道感染　246名學童中招
環境衞生 小學 幼稚園 丘佐榮學校 聖公會油塘基顯小學 衞生防護中心

最高瀏覽

【港大藏屍案】死者曾指張祺忠月薪一半屬於她　多年累積欠款670萬
今日 12:03
【港大藏屍案】死者曾指張祺忠月薪一半屬於她　多年累積欠款670萬
【器官捐贈】20歲城大化學系少女鄭如妍急性肝衰竭　今證實腦幹死亡
今日 15:55
【器官捐贈】20歲城大化學系少女鄭如妍急性肝衰竭　今證實腦幹死亡
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷
10:38 2020/11/11
【使徒行者3】麥美恩演被活摘器官慘死催淚　Mayanne靠一首歌入戲：手術室好靜好冷