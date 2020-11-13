【流感高峰】單日新增59間學校爆發上呼吸道感染　351名學童中招

▲ 聖公會油塘基顯小學。(資料圖片)

幼稚園和小學爆發上呼吸道感染的情況持續，衞生署衞生防護中心今日（13日）正調查3宗上呼吸道感染爆發個案，共涉及1間幼稚園及2間小學共62人。連同該3宗大型爆發的個案，本港今日單日增59間院舍學校出現上呼吸道感染個案，單日多351名學童感染。

鑑於近日錄得的院舍／學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍／學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。中心會為出現上呼吸道感染爆發的學校安排派發深喉唾液樣本瓶，為有關師生進行病毒檢測，並會建議有關班別於未獲得檢測結果前停課不少於3日，作為預防措施。

學校類型（地區） 受影響人數、求醫情況 最早發病日期 病徵 弘立幼稚園 （中西區） 學童共12男9女（年齡介乎3至4歲），當中7人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月7日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 聖公會油塘基顯小學（觀塘區） 學童共6男15女（年齡介乎6至10歲），當中15人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月5日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 香港中國婦女會丘佐榮學校（東區） 學童共9男11女（年齡介乎5至10歲），當中18人已經求醫；全部情況穩定，毋需入院 11月4日 發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛 註：由上月31日至今午5時，累計266間學校爆疫，2,595人受感染。

資料來源︰衞生防護中心

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒