記協周日遊行獲有條例批准　須取得政務司長批准並禁止公眾參與

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警方早前上門拘捕港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，稱對方在進行車輛查冊時作出虛假陳述，事件引起爭議，多個新聞協會發聲明要求解釋，香港記者協會擬周日（１５日）在港島區舉辦遊行表達不滿，早前警方則以「限聚令」等原因發出反對通知書。公眾集會及遊行上訴委員會今日作出裁決，獲有條件批准遊行，包括上訴人，即記協需於明天（14日）前，取得政務司長張建宗批淮，豁免「限聚令」。

記協表示，委員會批出的條件包括，遊行不容許公眾參與、須要「實名制」，只讓新聞業、大專新聞系教師及學生參加和要填寫健康申報表等。記協形容，有關條件苛刻但願意遵守，又稱前日起已多次聯絡張建宗，但都沒有結果。

記協副主席陳朗昇呼籲，張建宗盡快批出有關豁免，認為答應的防疫措施，比目前婚宴及教會聚會等的限制更嚴苛，政府無理據再拖延。

陳朗昇指，他們當日會核實參加者證件，並影大合照，一旦有人確診，能追查密切接觸者，參加者亦需全程戴口罩，已安排60名糾察在場控制秩序。

記協指，今次是他們首次謝絕公眾人士參加遊行，形容決定艱難，但並無他法，指屆時會在網上直播遊行，讓公眾收看。預料參加者將包括記協會員、有記者證的記者、大專新聞系學生等約1000人。

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責任編輯：李淇