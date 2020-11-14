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香港酒業總商會今起拍賣300美酒　4大環節淘寶尋珍皆宜

社會 00:00 2020/11/14

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

香港酒業總商會由今日起拍賣近300組美酒。（程志遠攝）

為期5星期的「香港美酒佳餚巡禮」早於「雙11」當日開鑼，而屬於香港酒業總商會的活動亦正式於今日（14日）舉行。

由今日至12月11日起，香港酒業總商會將會舉行「葡萄酒及烈酒拍賣會」，拍賣約302組美酒。其中最起拍價最低可至10元，商會更加設「一擊即中」環節，就算財力不及人，亦可拼一下手速，在只需「鬥快」的環節爭奪心頭好。

拍賣首次以網上形式舉行，將分4節進行，每節為期7至8日不等，每節各有主題，分別為「風韻猶存（11月14日至21日）」、「一擊即中（11月22日至28日）」、「華麗烈酒天地（11月29日至12月4日）」、和「尋找隱藏的寶物（12月5日至11日）」。是次拍賣透過手機應用程式「MAISON1899」進行，總商會在交易過程中不會收取任何傭金，但如用信用卡付款，信用卡公司則會收取手續費。

拍賣網網址：https://auction.maison1899.com

名環節拍賣特點：

  • 風韻猶存（11月14日至21日）：酒齡15年或以上的酒
  • 一擊即中（11月22日至28日）：最快叫價的出價者即可獲拍品
  • 華麗烈酒天地（11月29日至12月4日）：威士忌、中國白酒、清酒
  • 尋找隱藏的寶物（12月5日至11日）：酒標有缺的蒙塵美酒

部分拍賣品介紹：

澳洲南澳巴羅沙谷一枝花酒莊珍藏赤霞珠紅葡萄酒

  • 產地：澳洲
  • 容量：3,000ml
  • 年份：2011年
  • 起拍價：10元

Clos Erasmus 2005

  • 產地：西班牙
  • 容量：750ml*（一組3技拍賣）
  • 年份：2005年
  • 起拍價：20,000元
  • 獲著名酒評人Robert Parker評為100分
  • 簡介：酒體豐滿，散發濃郁黑色漿果香，以及辛香、瑞香、茴香等，複雜而又層次清晰，展現出極為濃郁而鮮明的礦物風味

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記者：陳梓蔚

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