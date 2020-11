數款法國進口烘焙食品含疑致癌環氧乙烷　食安中心籲停售及停用

食物環境衞生署食物安全中心今日(13日)呼籲市民不要食用數款法國進口烘焙食品,有關產品所使用的芝麻早前被驗出含有可能致癌的環氧乙烷。業界如持有受影響產品,應立即停止使用或出售。 產品資料如下:

產品名稱:

Frozen Stone Oven Part-baked Multigrain Loaf 450G Bridor By Frederic Lalos

Museli Bread 280G x 26 Part-baked Bridor By Frederic Lalos

Frozen Stone Oven Part-baked Multigrain Loaf 1, 1KG Bridor By Frederic Lalos

Frozen Stone Oven Part-baked Multigrain Loaf 280G Bridor By Frederic Lalos

Frozen Stone Oven Part-baked Nordic Loaf 330G Bridor Evasion Range

Frozen Stone Oven Part-baked Rye and Cereals Half-Baguette 120G Bridor the Gourmet

品牌:Bridor

來源地:法國

生產商:Bridor

進口商:Bakery Facilities Ltd

批次:3490011, 3513023, 3535591, 3403726, 3452930, 3403731, 3535601, 3490042, 3459190, 3511267, 3581993

食用到期日:2021年3月17日至2021年12月30日