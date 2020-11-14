【不是裙腳仔】林作公開指控母親種種不是　護花力保裕美：不要再公開地侮辱我的女朋友

▲ 林作公開炮轟媽媽。

經常在社交平台發布惹火言論的林作，在今日（11月14日）凌晨於個人社交平台發長文，力陳媽媽王莉妮種種不是，當中包括直指她對裕美不尊重，聲明拒絕與林母再有任何商業合作。林作首先寫道：

本人在此夜深人靜時刻，希望可以和公眾坦白交代一下自己和媽媽的關係。 本人宣佈，從今以後不會和媽媽作任何方式的商業合作。作為孝順的兒子，可能大家認為，不應該公開講清楚對媽媽的埋怨。家事，可能應該收收埋埋，閉門處理比較好。但這不是本人風格。我不是明星，我更是討厭明星，但奈何和媽媽作為繼鄧兆尊祥嫂後最有睇頭母子，不吐不快。

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▲ 林作公開指摘母親。（取自facebook）

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林作公開指控母親

然後他例舉母親王莉妮的種種不是：

本人之所以有人追捧、無論是客戶還是下線都眾多，甚至有不少傳媒朋友喜愛，原因，就是夠真、敢言、一針見血。對自己的媽媽，我也不例外。 我不喜歡媽媽的作風。我知道網民們喜歡我媽媽多過我。這是因為媽媽夠虛偽，更勢利，比我更有錢，有所謂社會地位。 但我無法接受媽媽對權貴的奉承、對平凡人的不屑。我無法接受媽媽的拜金、價值觀的庸俗。 最佳的驗證，就是至今對我女友，和田裕美的不尊重。到目前為止，她倆從未接觸，而我媽媽發了瘋般地拒她於門外，好像她持續有肺炎那樣。幾次的媒體訪問，對她的不屑，完全到了一個侮辱的地步。這對和田小姐造成的創傷，嘴賤的網民，會幸災樂禍，但看在眼裡的我，是完完全全我媽媽的問題。我不介意她所謂「傳統」觀念導致 她食古不化，但如此公開般的去厭棄一個她毫無接觸的人，完全對我來說，反映出她的人格問題。

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之後林作指母親一直不尊重他在愛情及事業上作決定：

我認為我媽媽實際上最看不起的，是我，就好像當年她看不起我爸爸一樣。我對於事業的執著、投入，源自於想改變媽媽的看法。她對於我的選擇產生質疑，那麼不管是愛情還是事業，都是對我的不尊重。為此，我真的苦惱了很久，只是我真的很習慣困難和挫折。 確實，追根究底，我認為，我媽媽就是沒有怎麼看得起我。所以她經常在背後自把自為，邀約這個那個，隨便把我的情況說出去當人情。每次我都阿諛奉承，但其實，我從來都是吃虧上當。 結果呢？我被網民一直圍攻，說我的事業成就來自於你，說我的女友選擇應該聽你的。然後呢？你到現在不但一個客戶、一個新人都沒有為我介紹過之餘，還不停「倒我米」- 介紹個蠢人來，她竟敢進門就說是你逼她來的。約「客戶」給我見面，客戶卻一坐下來就說自己女兒是我的對手，反過來銷售我別的東西。約人說要介紹新人給我招募，對方竟敢去他媽的用「我有客戶病了進了醫院要去陪她沒時間過來」這種爛藉口，給我來個下馬威。 我不求你給我帶來任何的利益。真的。我有骨氣，只想自己做好自己。但我請求你給我一點尊重，理解我的選擇、想法、方式。畢竟，未來是我的。

▲ 林作與裕美一直愛得火熱。（取自facebook）

最後他表示不會再活於母親的影響下，並提醒母親尊重他的女朋友裕美。

我就告訴你：如果我跟你的主意做到現在，我肯定不是現在的林作。不叫成功，至少叫個男人。我可以很自豪的說：我不是裙腳仔。 否則現在我應該被叫「王莉妮兒子」，而你不是「林作母親」。 話說得狠一點，但我是對事，不希望對人，也希望大家不要有隔膜，心底裡的話，一世人兩母子，不應該不敢分享出來。 至於 @wadahiromi ，我希望你能明白，我並不是在網絡世界不停地和母親打龍通，營造什麼溫馨氛圍，和她站在一起。 我是林作。至少，我不像今天那個「陪客戶去醫院」的假人。我真誠，我勇敢，我受得起。 重申： 第一，沒有辦法控制你私底下對一個人的看法，但請你自重，不要再公開地侮辱我的女朋友了。你也在侮辱著我。 第二，我明白你愛子心切，真的，但我希望我們不在商業上有任何的合作了。因為我和你，方式太不一樣。我從不熱臉貼冷屁股。