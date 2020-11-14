【新冠肺炎】過去一周不明源頭個案回升　許樹昌憂疫情再爆發

▲ 過去一周不明源頭個案回升，許樹昌憂疫情再爆發。（資料圖片）

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（14日）出席一個電台節目時表示，有鑑於過去一周已錄得14宗本地源頭不明確診個案，而且分佈在不同地區，他正憂慮疫情可能再次爆發。

現時各國領事由抵港後，允許酌情離開機場等候檢測結果，許樹昌建議政府考慮要求有關人士取得化驗結果後才能離開機場，以保安全。他又補充指，機場現時提供病毒快速測試，整個過程只需約52分鐘。

出席同一節目的創新及科技局局長薛永恒則表示，昨日跟零售批發界及美容協會代表會面後，已呼籲他們加入使用「安心出行」手機應用程式，回應非常積極。

他又強調未有為下載數字訂下目標，因為只要有1名市民使用，都足以惠及全港市民。

有關手機應用程式下星期一將推出，市民透過自願記錄行蹤，將有助了解感染風險。目前已有超過6,000個公私營場地及1.8萬多輛的士設有程式二維碼，供市民掃瞄作記錄。

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責任編輯：陳梓蔚