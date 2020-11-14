【經典再現】傳TVB將翻拍神劇《十月初五的月光》　上位小生憑一個原因撼贏張振朗演初哥哥

日前傳出TVB落實翻拍2000年神劇《十月初五的月光》，並由上位小花何依婷接捧佘詩曼出演女主角祝君好。而男主角方面本有傳由「張智霖2.0」的張振朗出演，但最終轉為歌手演員兩棲的胡鴻鈞演出。

男女主角定檔胡鴻鈞何依婷

《十月初五的月光》於2000年播出時大受歡迎，並在2015年推出電影版續集。20年後的今天，TVB將翻拍經典。在選角方面，宅男女神何依婷就跑演祝君好一角，而男主角本有傳由張振朗演出，最後傳出由胡鴻鈞接捧。

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▲ 《十月初五的月光》是TVB的經典之一。（網上圖片）

傳米雪演「Q姨」

當年，張智霖出演初哥哥時包辦唱主題曲，唱得街之巷聞，故TVB想延續經典，便找來同時歌手與演員的胡鴻鈞，寄望他以同樣方式殺出重圍。

據知劇集背景將改為在香港的流浮山拍攝，而當年由薛家燕演的「Q姨」就由米雪演出，並會由初哥哥的養母變為祖母，而由馬浚偉演的「司徒禮信」將由羅天宇出演。

▲ 米雪接捧演QE。（Instagram圖片）

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胡鴻鈞形象入屋 唱得又演得

胡鴻鈞於2010年透過參加《超級巨聲2》入行，多年主力歌手事業，推出不少歌曲。2017年，他接拍劇集《降魔的》，演精靈石敢當一角，深受大人與小朋友歡迎，非常入屋，而其所唱的主題曲《到此一遊》亦唱得街知巷聞。

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今年，他再在續集《降魔的2.0》中出演豪仔一角，與馬國明繼續降魔伏妖，而他與謝雪心的一段感人母子情亦賺人熱淚。雖然胡鴻鈞的劇集產量不多，但仍成功引起觀眾注目。

而胡鴻鈞與何依婷接受傳媒訪問時就表示未有收到消息，但若然屬實一定會全力以赴拍攝。

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網民質疑經典難以超越

《十月初五的月光》講青梅竹馬的兄妹文初與祝君好的感人愛情故事，於2000年播出時大受歡迎，以平均36點及最高46點的收視刷新了當時香港電視的收視紀錄，而主題曲《祝君好》更拿下多個獎項，也成為電視劇的經典歌之一。

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相隔15年後，《十月初五的月光》推出電影版續集，由張智霖與佘詩曼再合作演出，劇情繼續感動不少觀眾，而佘詩曼演抑鬱的演技與眼神更被讚大躍進。

不過，不少網民對是次TVB重拍神劇都不看好，認為當年的《十月初五的月光》已不能超越，而且翻拍或會令劇集不淪不類，影響經典也影響新演員。