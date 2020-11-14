【求肝續命】25周早產嬰捱過難關至5個半月大　健康轉差肝臟纖維化急需換肝保命

▲ 一名25周出世早產男嬰「信信」經歷難關長至5個半月大，然而出現肝臟纖維化，急需換肝續命。

本港一名25周出世的早產男嬰「信信」經歷種種難關，現時長至5個半月大，然而，3個月前出現不適，始發現是肝臟纖維化，急需換肝續命。父母不吻合未能捐肝救愛兒，逐在網絡發帖求助，希望A/O血型健康有心人能捐出部分活肝，讓信信得以續命健康成長。

男嬰肝臟纖維化需換肝續命

男嬰信信是25周出世的極早產BB ，他初期要靠呼吸機幫忙維持生命，並出現早產眼惡化去到三期，還有不同難關，這些都捱過，現時長至5個半月大。爸爸媽媽接了兒子回家後，本以為可以同其他BB一樣快樂成長，之後讀書返學。可是在3個月前，即信信約2個半月大時，開始發現飲完奶不長肉、體重停滯，身體極黃無法消褪。

父母帶兒子看醫生，發現信信肚內滿是腹水，由於年紀小未能表達有何不適，醫生唯有進行和種檢查去查找原因，包括經常抽血、造影檢查、兩次微創檢查了解是否膽管閉塞，但以上皆找不到原因，後來要全身麻醉開大刀抽肝組織檢驗，醫生才確定為肝臟纖維化，只有換肝才可。

家人不吻合捐肝要求

信信父母不吻合捐肝要求，希望獲好心人幫忙。他們於今日（14日）開設了facebook專頁「救救小心 - 肝」交代最新狀況，感到無助。以兒子第一人稱撰文提及：

本身諗住爸爸可以幫手，可惜我哋血型唔夾；唯有靠媽媽，今次血型啱啦，仲做咗好多檢查，一直都好順利，成家開心哂……點知最近醫生話媽媽肝動脈太短，成功率低而風險又高，拒絕媽媽捐肝比我……

尋A或O血型捐肝者

加上換肝條件所限，其他家人因血型、年齡等原因不合適……一家人由擔心到有希望，現在再次落入極度徬徨及絕望困境之中。他們不想眼白白看著兒子離開人間。

信信一家不知所措，爸媽難過及擔心。兒子長期待在醫院，已錯過同爸爸賀生日、中秋……有感好想日後可以同有機會一家人齊齊過生日、過節日，盼望有心人能給他們一家希望。

各位叔叔、姨姨、哥哥、姐姐，有無人可以幫下我？我想有人捐一部份肝俾我呀！醫生話肝可以再生㗎! 但係要做手術……

由於香港每年只有幾十副遺體進行器官遺愛，要等屍肝機會甚微，爸媽希望有心人能捐出部分活肝予兒子，捐肝者需A或O血型、身體健康、沒有煙酒習慣、BMI低於30的18-60歲人士，並只需要捐肝臟一小部分，而肝可重生。爸媽期盼兒子完成手術，能一家人團圓。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰顏紫燕