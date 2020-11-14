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【余香凝結婚】余香凝半島酒店舉行婚禮　出嫁新娘心情興奮

娛樂 11:16 2020/11/14

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余香凝今天結婚。

余香凝結婚！現年27歲的余香凝（Jennifer）早前與40歲男友圈外男友陸政渡（Tim）今日（11月14日）在半島酒店舉行婚禮，宴請約50名賓客出席。與Jennifer屬同一公司兼好友廖子妤、閨密陳詩欣、鄧穎堯，以及胞妹余潔瀅做姊妹。

早上約9時30分左右，一對新人在大妗姐等陪同下步出酒店門外，新郎與新娘余香凝防疫意識很高，大多時間都戴住口罩。兩人坐上花車在酒店門外「行大運」，完成後落車讓在場媒體拍照時，二人也戴口罩。

【暖男爸爸】余香凝大讚鄭中基是好前輩　遠距離向鄭中基偷師彈結他

（東星圖片）

余香凝出嫁心情興奮

「升呢」為人妻的她在今天早上已在IG轉發化妝師為她化妝穿上裙褂的短片，新娘子甜笑不停轉身，心情興奮。

余香凝因為有感丈夫是圈外人，對婚事一直頗低調，有指丈夫陸政渡曾在新鴻基投資服務有限公司任職有關證券交易的工作，但未被證實。

余香凝穿上裙褂心情雀躍。（IG截圖）

至於一直有指余香凝「奉子成婚」，她一直沒有承認也沒有直接否認。今日所見，Jennifer腹部微微隆，她並不時以花球遮肚。

余香凝今天受訪表示，早上當余媽媽幫她着褂時，Jennifer感到不捨：「多謝媽咪一直咁錫我。爸爸將我隻手交畀他（Tim），我都眼濕濕。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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