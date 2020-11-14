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【高齡產婦】81歲劉詩昆做爸爸44歲太太誕女兒　中醫教高齡產婦安胎宜忌

保健美顏 12:17 2020/11/14

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

81歲劉詩昆再做爸爸，44歲太太孫穎本月初誕下女兒。

年屆81歲的鋼琴家劉詩昆今個月初再為人父，44歲太太孫穎在美國誕下6.15磅重的女兒，夫妻二人為愛女取名劉䔒䔒，乳名貝貝。劉詩昆可謂老而彌堅，超越78歲生孻女的賭王何鴻燊。本港有中醫指出，為減低妊娠風險，高齡產婦懷孕前後，需留意3大安胎禁忌。

劉詩昆曾經歷兩段婚姻，孫穎為他第三任太太，有「琵琶公主」之稱。能見證愛女出生，劉詩昆與孫穎也十分高興，希望女兒能傳承自己的音樂天分。除了孫穎，藝人楊采妮、黃澤鋒太太陳麗麗同樣屬於高齡產婦，分別以42歲及52歲之齡產子。

高齡產婦定義

據家計會的資料，20至35歲是女性理想的生育期，在35歲或以上懷孕的女性便算是高齡孕婦。因35歲或以後的女性生育能力開始漸漸下降，而且年紀愈大，懷孕對孕婦和胎兒的風險愈高，在懷孕期出現併發症及生產時的危險性也較高，例如孕婦較容易患上高血壓、妊娠期唐尿病，胎兒易患有唐氏綜合症等。

高齡產婦懷孕風險

高齡產婦安胎宜忌

註冊中醫師林婉珺早前接受TOPick訪問時指出，為減低妊娠風險，高齡產婦要懷孕前、成功懷孕後也要知道3大禁忌：

【同場加映：保養子宮卵巢的食物、4款適合坐月飲用的炒米茶】

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1. 避免進食生冷食品

  • 避免進食寒涼、生冷食物，例如壽司、刺身、利水的薏米和涼茶等。
  • 最好多吃新鮮綠色蔬菜，保持飲食均衡、清淡。
  • 減少食用刺激性食物，例如咖啡、酸辣食物等。

另外，因高齡產婦較易患上糖尿病等疾病，會較容易發胖、體重過重，故需避免高糖食品，例如朱古力。

2. 11點前睡覺

睡眠不足會導致免疫功能降低，增加不良妊娠的風險。林醫師指，高齡產婦復原速度較年輕時慢，故需注意作息時間，盡量晚上11點前睡覺，在中醫角度是保持身體的元氣。

3. 多吃黨參、伏苓

香港人長期處於高壓力狀態，會影響身體機能。林醫師指，不論是否懷孕，調適情緒和壓力也是需要的，宜保持心境開朗，減低身體的負荷。

另外，高齡產婦腎氣不足，要以固腎為主; 而想補氣健脾，平日則可以多食用黨參、伏苓、淮山、白朮等。

推介食療

1. 桑奇生蓮子蛋茶

桑奇生蓮子蛋茶被公認為孕婦的恩物，不僅簡單，更一過有安胎的作用，滋補肝腎，強筋骨，祛風濕，養血等功效。

材料：桑寄生、蓮子、雞蛋、片糖、水

2. 黑豆鰂魚湯

有健脾補腎，明目養顏的功效。

材料：黑豆、鰂魚 、姜、水

3. 牛油果核桃南瓜沙律

健脾強腎，潤燥通便的功效，而牛油果含豐富葉酸，有利胎兒腦部發育，並保護孕婦子宮。

材料：牛油果、核桃、南瓜、醬汁

另外，林醫師提醒若要進食補品，要注意個人的身體狀況而選擇食用，如花膠則不適合脾胃功能較差的孕婦。

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責任編輯：羅嘉欣

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