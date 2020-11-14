今年器官捐贈者數目超去年達34人　高拔陞網誌呼籲市民登記器官捐贈

▲ 高拔陞透過網誌呼籲市民登記器官捐贈。（資料圖片）

現時香港有大約2,500名病人輪候器官移植，當中大部分是末期腎病病人，醫院管理局行政總裁高拔陞就趁今日（14日）是「器官捐贈日」發表網誌，除呼籲市民登記器官捐贈，更感謝現有器官捐贈者作出的貢獻。

網誌中指出，截至11月初，器官捐贈者的數目共有34位，已經超過去年全年的28位，而腎臟的捐贈數字亦稍有上升。高拔陞指，距離今年結束尚有1個半月，希望捐贈者的數字能進一步上升，亦代表醫管局和受惠病人衷心感謝捐贈者以及其家屬。

醫管局在過去10年共處理超過1,500宗器官移植個案，當中超過70%的器官均來自離世病人的遺體捐贈，餘下的則為活體捐贈。

活體捐贈方面，醫管局於2018年底推出「腎臟配對捐贈先導計劃」（交叉換腎計劃），為輪候器官移植的病人在遺體捐贈以外提供「多一個選擇」。

活體捐贈主要來自近親及夫婦間的捐贈，有時候亦會出現家人願意捐出器官，但血型或組織型不相容的臨床原因導致手術未能成事的無奈情況。在交叉換腎計劃下，醫院會利用電腦系統為這些未能配對的捐贈及受贈組合進行交叉配對。如果配對成功便可以令兩組病人受惠。

醫護人員會在輪候腎臟移植的病人名冊中，邀請合資格捐贈及受贈的組合自願參加計劃，至今有近20對組合參加，並已進行了4次醫學配對。去年曾有2組捐贈者和受贈者成功配對，雖然手術最後因病人的個別原因未能完成，但高拔陞認為成功配對已證明走對了方向。

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責任編輯：陳梓蔚