  • 24°C
香港時間 : 20201114日 (六) 15:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暖男爸爸】女兒小豆一句唔鍾意爸爸吸煙　張頴康成功戒煙100日：做個盡責爸爸

育兒經 15:27 2020/11/14

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

張頴康為愛女，成功戒煙已經100日，會持續下去。

圈中模範夫妻張頴康和麥雅緻，不時在社交平台分享一家四口的生活點滴，張頴康最近分享好消息，成功戒煙已經100日！事源是大女一句話表示不喜歡爸爸吸煙，張頴康聽後心如刀割，反複思量決定嘗試戒煙，當中有辛苦時刻，感謝太太麥雅緻想出方法，讓女兒每天貼貼紙鼓勵他，現時張頴康克服煙癮成功戒煙100天了！他希望持之以恆，做個盡責任的爸爸。

圈中恩愛夫妻張頴康和麥雅緻。（facebook圖片）

開心分享戒煙100日

張頴康跟麥雅緻育有6歲女兒小豆（張雅喬）及3歲細仔小花生（張迅橋），他昨晚（13日）在facebook專頁以「戒咗煙100日喇」為題發帖，分享了戒煙百天的感受，詳細記錄戒煙歷程。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

2020年8月4日，小豆突然在爸爸背囊攞了包電子煙的煙蛋出來，問是甚麼，爸爸回答：「爸爸攞嚟Relax嘅！」，怎料換來小豆一句：「我唔鍾意你吸煙呀！」張頴康從來都沒有在孩子面前食煙，想不到女兒早已知道。

「我唔鍾意你吸煙呀！」呢句說話，就好似一支針插咗入我心咁樣！到第二日，2020年8月5日，下午收工揸車返屋企嘅路程上，不停諗起小豆講呢句說話，當時好唔開心，唔知點做好！

一家四口外出親子樂。（facebook圖片）

戒電子煙一度難集中

女兒的話一直在爸爸腦海中浮現，張頴康嘗試在回家一段路程不吸煙，原來做得到，再試回屋企剩餘路程也不食，便決定開始戒煙。

我一返到入屋企門口，即刻將所有電子煙嘅用具，交晒俾老婆，同佢哋講：「我唔食喇！」，今日已經係第100日喇！

    點擊圖片放大
    +4
    +3

在戒煙首20日裏，張頴康經常標冷汗，身體低溫，開工時候集中不到精神，幾句對白都記不到。他指以前戒傳統煙時沒有出現此情況，感到戒電子煙辛苦，似是一直不知吸了化學物入身體裏面，覺得恐怖。

每日貼一張貼紙鼓勵

愛妻麥雅緻為了鼓勵丈夫戒煙，想出一個有效方法，張頴康大讚有用。他指女兒應該不知爸爸有吸煙，估計是老婆告知女兒，感謝她用心良苦。

喺呢100日裏面，我老婆諗咗一個方法，就係叫小豆，每日貼一張貼紙俾我！老實講，呢個方法好成功，因為我唔想喺個月曆見到大交叉！

為孩子做個盡責爸爸

期間，愛犬Bell Bell於8月25日離逝，張頴康心情低落到差點想食返煙，不過想起戒煙貼紙簿，最後沒有食到。

多謝小豆令我做返個盡責嘅爸爸！期待儲夠365張貼紙再同大家講！

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰顏紫燕

相關文章

【星二代學校】張頴康麥雅緻3歲細仔升K1　拆解星二代重學術幼稚園學費
18:14 2020/10/22
【星二代學校】張頴康麥雅緻3歲細仔升K1　拆解星二代重學術幼稚園學費
【星二代開學】女兒升直資小一開學勁緊張　廿四孝爸爸張頴康眼瞓陪女上Zoom【多圖】
19:02 2020/09/02
【星二代開學】女兒升直資小一開學勁緊張　廿四孝爸爸張頴康眼瞓陪女上Zoom【多圖】
【幸福家庭】張頴康夫婦帶6歲囡囡做義工　麥雅緻讚小豆有愛心：媽媽很驕傲
11:18 2020/09/28
【幸福家庭】張頴康夫婦帶6歲囡囡做義工　麥雅緻讚小豆有愛心：媽媽很驕傲
爸媽心聲 家庭關係 家庭教育 夫妻之道 張頴康 麥雅緻 健康問題 演員

最高瀏覽

【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工
16:51 2020/11/13
【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工
【器官捐贈】20歲城大化學系少女鄭如妍急性肝衰竭　今證實腦幹死亡
15:55 2020/11/13
【器官捐贈】20歲城大化學系少女鄭如妍急性肝衰竭　今證實腦幹死亡
【失業夫妻】大屋搬100呎劏房山窮水盡　港媽Zoom見工遇孩子爆喊幸終獲聘用
19:16 2020/11/12
【失業夫妻】大屋搬100呎劏房山窮水盡　港媽Zoom見工遇孩子爆喊幸終獲聘用