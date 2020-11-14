【暖男爸爸】女兒小豆一句唔鍾意爸爸吸煙　張頴康成功戒煙100日：做個盡責爸爸

▲ 張頴康為愛女，成功戒煙已經100日，會持續下去。

圈中模範夫妻張頴康和麥雅緻，不時在社交平台分享一家四口的生活點滴，張頴康最近分享好消息，成功戒煙已經100日！事源是大女一句話表示不喜歡爸爸吸煙，張頴康聽後心如刀割，反複思量決定嘗試戒煙，當中有辛苦時刻，感謝太太麥雅緻想出方法，讓女兒每天貼貼紙鼓勵他，現時張頴康克服煙癮成功戒煙100天了！他希望持之以恆，做個盡責任的爸爸。

▲ 圈中恩愛夫妻張頴康和麥雅緻。（facebook圖片）

開心分享戒煙100日

張頴康跟麥雅緻育有6歲女兒小豆（張雅喬）及3歲細仔小花生（張迅橋），他昨晚（13日）在facebook專頁以「戒咗煙100日喇」為題發帖，分享了戒煙百天的感受，詳細記錄戒煙歷程。

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2020年8月4日，小豆突然在爸爸背囊攞了包電子煙的煙蛋出來，問是甚麼，爸爸回答：「爸爸攞嚟Relax嘅！」，怎料換來小豆一句：「我唔鍾意你吸煙呀！」張頴康從來都沒有在孩子面前食煙，想不到女兒早已知道。

「我唔鍾意你吸煙呀！」呢句說話，就好似一支針插咗入我心咁樣！到第二日，2020年8月5日，下午收工揸車返屋企嘅路程上，不停諗起小豆講呢句說話，當時好唔開心，唔知點做好！

▲ 一家四口外出親子樂。（facebook圖片）

戒電子煙一度難集中

女兒的話一直在爸爸腦海中浮現，張頴康嘗試在回家一段路程不吸煙，原來做得到，再試回屋企剩餘路程也不食，便決定開始戒煙。

我一返到入屋企門口，即刻將所有電子煙嘅用具，交晒俾老婆，同佢哋講：「我唔食喇！」，今日已經係第100日喇！

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在戒煙首20日裏，張頴康經常標冷汗，身體低溫，開工時候集中不到精神，幾句對白都記不到。他指以前戒傳統煙時沒有出現此情況，感到戒電子煙辛苦，似是一直不知吸了化學物入身體裏面，覺得恐怖。

每日貼一張貼紙鼓勵

愛妻麥雅緻為了鼓勵丈夫戒煙，想出一個有效方法，張頴康大讚有用。他指女兒應該不知爸爸有吸煙，估計是老婆告知女兒，感謝她用心良苦。

喺呢100日裏面，我老婆諗咗一個方法，就係叫小豆，每日貼一張貼紙俾我！老實講，呢個方法好成功，因為我唔想喺個月曆見到大交叉！

為孩子做個盡責爸爸

期間，愛犬Bell Bell於8月25日離逝，張頴康心情低落到差點想食返煙，不過想起戒煙貼紙簿，最後沒有食到。

多謝小豆令我做返個盡責嘅爸爸！期待儲夠365張貼紙再同大家講！

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責任編輯︰顏紫燕