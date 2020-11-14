【恐怖動物園】尼日利亞動物園水浸缺糧如煉獄　遊客驚見紙片獅子47隻動物瀕死

▲ 尼日利亞一間動物園猶如煉獄，被揭園內獅子骨瘦如柴，47隻動物瀕死。

尼日利亞一間動物園猶如煉獄，近日有遊客入內參觀時揭發很多動物均嚴重營養不良，其中最嚇人的是一隻骨瘦如柴獅子，骨架明顯可見。有動物保護組織得知事件後，立即展開救援行動，並發現園內已有動物因斷糧而死亡，餘下47隻動物亦瀕臨死亡邊緣。

▲ 動物園內一隻獅子骨瘦如柴。（facebook：Wild@Life）

據每日郵報報道，一名男子參觀尼日利亞卡杜納州的動物園Gamji Gate，並付費1美元，惟眼前出現一隻隻瘦弱的動物，令他感到震驚、不安、心痛。他發現一隻「皮包骨」獅子被困於用水泥造的籠子，園內其他動物均嚴重營養不良或缺乏適當治療。

該男子立即聯絡動物保護組織「Wild@Life」請求援助。Wild@Life開展營救行動，率先救出骨瘦如柴的4歲雄獅「Shadow」，提供治療，並通知當局調查此事。Wild@Life揭發，動物園內共有47隻瀕死動物，除了獅子，還有猴子、鱷魚、烏龜、河馬、鬣狗、箭豬等。

Wild@Life在facebook專頁發布動物的相片：

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該組織指出，成年雄性獅子一般重約420磅，雌性獅子則重約280磅，惟4歲雄獅Shadow卻十分瘦，骨架明顯凸出。當地野生動物園協會（NAZAP）調查後表示，卡杜納州最近發生水災，該動物園因未能及時安置，令動物被困水中，連續5日斷糧，部份動物亦因而死亡。

「Wild@Life」目前已接管接受該動物園，並先將其關閉，護理動物。所有動物經治療、補充營養後，身體狀況亦漸漸改善。

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責任編輯：羅嘉欣