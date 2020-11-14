【防疫措施】消息：行會授權食衞局可指令特定群組強制檢測 社交距離措施再收緊食肆一枱4人酒吧2人

本港新冠肺炎疫情近期反彈，多日錄得雙位數確診數字，港府曾指有機會重新收緊社交距離限制措施。有消息指行政會議已授權食物及衞生局局長可指令特定群組進行強制檢測，港府亦同時正考慮收緊社交距離措施，包括食肆每枱上限4人，酒吧每枱2人，可堂食時間再重新縮短至午夜12時前。 創新及科技局局長薛永恒今(14日）早就預告指，政府很快會公布新冠病毒強制檢測的法律框架及程序，形容在抗疫方面是好消息，社會可能有人對「強制」等字眼感到不舒服，但強制檢測有助控制疫情。

食衞局局長陳肇始昨（13日）出席立法會時提及，過去一周出現多宗源頭不明個案，反映社區仍有隱形傳播鏈，而本地疫情近日有反彈迹象，憂市民一旦鬆懈，源頭不明個案或一觸即發，致出現較今波更嚴峻的第四波疫情，不排除進一步收緊相關限制措施，當局亦正積極研究強制檢測相關法例，工作已到尾聲，希望能盡快公布。

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責任編輯：楊玉珠