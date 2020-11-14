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【防疫措施】創科局局長薛永恒：對「安心出行」應用程式下載量沒有訂立目標   不論多少都有作用

社會 12:30 2020/11/14

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薛永恒指對「安心出行」應用程式下載量沒有訂立目標。（經濟日報資料圖片）

政府下星期一推出「安心出行」應用程式，創新及科技局局長薛永恒表示，運輸、美容、飲食及零售批發業界都大力支持，預料將有6000個公私營場地，以及1.8萬輛的士參與，讓市民記錄行程。薛永恒說，市民乘的士時，可以透過程式，在車廂內的車門上，掃瞄黃色牌列出的車牌號碼，就可以作記錄，毋須尋找二維碼。

薛又指沒有對市民下載程式次數訂立目標，強調計劃屬自願性質，即使有1個、10個、1000個、10萬個、100萬人下載都可以幫到700萬人，又認為不需要很多市民一齊下載有關程式已可發揮有關作用。

他說，有關做法為方便使用者自行記錄行蹤，如有確診者曾到訪有關場所，系統會推送訊息，讓使用者評估感染風險，呼籲市民下載。

薛永恒強調，政府理解市民關注私隱問題，指系統完全可以提供保障，毋須市民登記姓名，亦可以自行決定是否掃瞄二維碼，而所有資料亦不會儲存在政府中史紀錄內，只會記錄在用家手機，並會在30天後自動取消。

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責任編輯：楊玉珠

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