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【林太出殯】林子博持玫瑰與太太最後道別　林太董燕君捐眼角膜遺愛人間

娛樂 12:45 2020/11/14

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林子博太太今天出殯。

前TVB娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley），於上月不敵癌魔逝世。林子博昨為太太設靈，不少圈中好友到場道別，而今早就舉行出殯儀式，主要是親朋好友到場。

今早8時許，林子博一家到場打點，大殮儀式於上午9時半舉行，林子博與一對子女林詠渝與林卓楠神情平靜。林子博手持玫瑰送別太太，之後三人坐上靈車送別Shirley，並到鑽石山火葬場舉行火化儀式。

林子博太太出殯。（東星圖片）

Shirley離世前表示希望捐出器官幫助有需要的人，之後，林子博亦在Facebook表示太太的眼角膜己成功移值至有需要的病人身上，昨日醫管局亦送上感謝狀向其致謝，表示Shirley的眼角膜已成功移值到一男一女身上，遺愛人間。

【林太出殯】林子博今日為太太董燕君設靈　靈堂將播放《深愛著你》訣別亡妻

林太遺愛人間。（東星圖片）

林子博亦在Facebook寫道：「感激香港眼科醫院今天到靈前～為我沉重的心情～帶來感恩的消息。太太的一對眼角膜，成功為兩位人士重見光明。」

面對喪妻之痛的林子博，昨日接受傳媒訪問時指，一對子女的心情已回復，很快做回小朋友做的事，並且十分生性：「家姐摺金銀衣紙時，向細佬說：『今日我們不要嗌交。』平時他們成日會嗌交。」

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【林子博喪妻】為愛妻董燕君「回魂」準備祭品　子博念亡妻：聞到太太的香氣

不過他就透露將計劃搬屋，因留在家中會觸景傷情，而他亦表示暫時經濟狀況沒有問題，為了完成太太想看到一對仔女長大的遺願，將會繼續努力，並指想以工作暫時忘卻此事。

太太離世後，林子博多次在社交平台抒發傷痛，並獲一眾網民鼓勵打氣。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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