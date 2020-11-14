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【開心速遞】《真情》角色亂入《愛回家》　「根叔」劉丹21年後再扮演叉燒炳【有片】

娛樂 13:40 2020/11/14

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熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《愛‧回家之開心速遞》演員扮《真情》的角色。（取自呂慧儀IG）

《真情》角色亂入《愛‧回家之開心速遞》！昨晚（11月13日）《愛‧回家之開心速遞》劇情講村長（胡楓飾）誤會根叔（劉丹飾）是弟弟叉燒炳，根叔為幫大龍生龍敢威（羅樂林飾）收購地皮，於是根叔繼續扮成叉燒炳。

而熊家上下出動扮《真情》角色，「熊尚善」滕麗名扮當年由李司棋飾演的「善姨」、「熊樹仁」單立文一扮顏國樑的演的大勝，、「水水」呂慧儀扮郭可盈演的阿歡、「金城安」周嘉洛扮劉愷威演的安仔，「熊心如」蘇韻姿扮鄺文珣演的Joan，十分好笑。

最後根叔良心發現，向村長表明身份。村長不但沒有怪責，而且覺得讓他可以感受定庭團聚的溫暖而感高興。最後大小姐（林淑敏飾）在英國助村長尋回真的叉燒炳，大團圓結局。

（取自呂慧儀IG）

當年《真情》在1995年播至1999年共的1128集，昨晚《愛‧回家之開心速遞》已是1058集，勢破《真情》紀錄。

呂慧儀在個人社交平台上載拍攝絮照，並寫：

真正的情，一家人的情。🧡 #真情 #今晚果集 #愛回家之開心速遞 #1058 #兵不厭詐 #記得捧場 #見到修哥好開心 #諗起白樺 #熊家人 #熊家寶寶 #百變熊家人 #happy #family

撰文 : TOPick柴犬出動

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