【重新振作】太太梁潔華逝世半年黃日華曾想自殺　感激好友苗僑偉陪伴走出陰霾

▲ 黃日華剖白在太太離世下曾想過死。

藝人黃日華太太梁潔華今年5月因癌症引發器官衰竭離世，一向愛錫老婆的黃日華7年以來一直陪伴在則，與太太一同走過抗癌路。面對枕邊人離去，即使有多大的心理準備，對黃日華來說都是難以接受，他更向傳媒透露當時太太離去，感到人生再無寄託，想過去死。

太太離世半年，黃日華漸漸走出傷痛，相約朋友做運動踢波散心。他接受傳媒訪問分享這半年來走出傷痛的心路歷程。在太太剛離世時，黃日華非常傷心，他的內心只有太太，感覺當時頓失依靠，覺得人生沒有目標亦沒有寄託，令他很不習慣。

▲ 黃日華太太於今年5月離世。（網上圖片）

他指當時的感覺像是在等死，呆在家中近一星期及困在廁所抽煙，令身邊人都很是擔心。幸好之後他醒覺不能再這樣下去，並想起承諾太太要好好照顧外母及女兒，所以慢慢振作起來。

早前，黃日華女兒黃芷晴也表示媽媽走後的日子最難過，因為碰上疫情只可留在家中，幸好有爸爸的好友三哥苗僑偉夫婦經常邀請他們到家中作客，又有三哥陪黃日華聊天，令他們慢慢走出陰霾。詳情即睇【下一頁】

▲ 黃日華與黃芷晴已漸走出傷痛。（網上圖片）

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而黃日華亦對三哥表示感激他的陪伴，他又分享現時把日程都編排好，早晚會幫太太唸經，下午會踢波做運動或學做蠟燭，晚上會到三哥家中吃飯，之後回家整理與太太的照片，偶爾就通宵看球賽，生活充實。

黃芷晴亦透露黃日華現時為拍攝積極努力減磅，亦恢復做運動和踢波的習慣，不過距離成功戒煙的目標，仍是需要努力的階段。