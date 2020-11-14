【魂歸天國】曾偉權不敵癌魔病逝終年58歲　舊愛梅小惠：感恩曾遇上

▲ 曾偉權逝世，終年58歲。

TVB藝員曾偉權自今年初曾傳出罹患肺癌後，幾乎未有公開露面，近日有報導指在周二送入將軍澳醫院，更被指病情惡化病危，至今日傳出死訊，終年58歲。

曾與曾偉權拍拖13年的梅小惠，接受傳媒訪問時表示對他的離去表示婉惜，並指他在自己人生中佔有重要的一頁，很感恩曾經遇上他，希望他的家人朋友早日釋懷。

▲ 曾偉權最近在《使徒行者3》中有演出。（微博圖片）

曾偉權在去年10月現身出席的《牛下女高音》宣傳時，已明顯消瘦，當時已有他的肺部免疫系統出問題，但他沒有詳述，只表示身體尚好，但決定減產，後在今年初做身體檢查時發現肺部有黑點，經化驗後證實患肺癌。

自患病後，曾偉權已清空社交平台，不與外間接觸，有指他留在西貢寓所養病，並由契妹Sasa照顧起居飲食。

而近日傳出病重消息時，Sasa亦未有直接回應傳媒提問，只稱不便談話。延至昨晚，曾偉權不敵癌魔離世，終年58歲。

▲ 曾偉權早前已明顯消瘦。（Facebook圖片）

曾偉權入行多年，最為人所知的還有與梅小惠的一段戀情。

梅小惠在1986年與曾偉權合作《滿堂紅》相識並相戀，二人拍拖13年，當大眾以為「打風都打唔甩」時，卻在1999年9月因馬來西亞女歌手葉麗儀介入，令梅小惠與曾偉權分手。

不過後來曾偉權一直單身。多年後，曾偉權也坦言蹉跎了梅小惠青春而感到歉意。

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曾偉權2017年在《深宮計》中飾演太平公主（陳煒飾）第二任丈夫武攸暨，在戲中演活不惜為愛妻頂罪赴死的駙馬爺，場面令人動容。現實中曾偉權感情生活空白，卻將柔情給予了他的愛犬和愛貓，直言視寵物為伴侶：

動物好簡單，你對牠好，牠一定也會對你好。

曾偉權喜歡動物的原因，與他的成長背景很有關係。詳情即睇【下一頁】