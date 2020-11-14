【頭號癌症殺手】藝人曾偉權患肺癌離世　一文看清肺癌病徵+成因

▲ 肺癌病徵包括持續性咳嗽、痰中帶血、聲音嘶啞等。

藝人曾偉權今年初傳出罹患肺癌消息，久未露面，近日病情惡化，今日傳出死訊，終年58歲。肺癌是本港頭號癌症殺手。由於初期病徵不明顯，患者到晚期才確診，因此死亡率偏高。據醫管局資料指，單單在2017年已有3890宗肺癌死亡個案，死亡率為27.1%。據世界衞生組織數據顯示，肺癌於癌症的死亡率中排名第一。

肺癌於本港癌症死亡率排第一

據衞生防護中心資料顯示，肺癌患者以40歲以上的男性居多。肺癌主要成因包括：

吸煙或長期吸入他人的二手煙

因工業及職業關係曝露於某些化學品或建築物料(如石棉、鎳、鈾、鉻化物、砷、多環、烴及氯甲基醚)。

吸入氡氣(一種累積在建築物的天然氣體)

吸煙者如經常曝露於含有上述物質污染的空氣，患上肺癌的危險性會大增。

除了吸煙，長期吸入油煙也會增加患肺癌風險。台灣7月公布一項研究結果，指出下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高。不過若下廚期間開抽油煙機，風險最多可降至63%。另外，常用豬油煮食，比起使用植物油的，患肺癌風險增加92%。

肺癌症狀

衞生防護中心指，早期肺癌一般沒有明顯的病徵。隨著病情惡化，肺癌會影響周圍的肺組織，導致以下病徵出現：

持續性咳嗽

痰中帶血

胸肺反覆受到感染或經久難癒

聲音嘶啞

胸部不適，咳嗽或深呼吸時感到疼痛

食慾不振及體重下降

容易疲倦

另外，台灣外科醫生江坤俊曾表示，癌細胞長在肺部不同位置，會出現不同症狀：

肺部中央：很快出現咳嗽症狀，有機會開刀。

肺部末端：至痛病情嚴重時才出現咳嗽症狀，往往到晚期才被診斷出來

肺部邊緣：若癌細胞往外走，有機會侵蝕肋膜，導致胸口劇痛。

腋下/肺結：手會突然變得麻痺。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣