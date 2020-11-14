【新冠肺炎】本港今增8宗確診個案  1宗源頭不明

▲ 本港今增8宗確診個案

本港疫情未止，今日新增8宗確診個案，其中3宗為本地，包括1宗為源頭不明個案，另有5宗輸入個案。

今日確診的源頭不明個案，患者是一名58歲男子，居慈雲山慈康邨康潤樓，在佐敦莊士倫敦廣場任職夜更保安，最後上班日是本周三，其3名同事要接受檢疫。他在本月6日曾與3名親友到旺角金御海鮮酒家用膳；其2名同住家人初步確診。

另外2宗本地病例，都與早前的確診個案相關，其中一名68歲女患者，住在大埔廣福邨廣仁樓，沒有病徵；其丈夫曾與確診者行山，屬密切接觸者，目前亦初步確診。

另一名患者是早前確診個案的太太，居荃灣荃城匯7座，在觀塘渣打中心上班。

本港今亦錄10宗初步陽性個案，包括1宗源頭不明的病例，患者是一名裝修工人，住在沙田新田圍盛圍樓，曾到跑馬地馬會會所更衣室進行維修工程，馬會將跟進是否有緊密接觸者。其一名密切接觸者就讀油麻地遵理學校，衞生防護中心建議學校停課一、兩日，直至密切接觸者的檢測呈陰性。他亦曾在上月24日，與朋友到尖沙咀金馬倫道一間酒吧。

有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，並強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：楊玉珠