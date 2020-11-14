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【曾偉權逝世】曾偉權入行38年成綠葉王　曾與梅小惠拍拖13年分手後寄情毛孩

娛樂 16:43 2020/11/14

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曾偉權於昨晚離世，終年58歲。

TVB綠葉藝人曾偉權今年傳出罹患肺癌的消息，他甚少向外界透露病情，並刻意與外隔絕避世。本周傳出病情惡化，至昨晚離世，終年58歲。

入行38年成知名綠葉

曾偉權自1982年經麗的電視（後改名亞洲電視）的最後一期演員訓練班入行，初期在亞視工作，接連參演多部劇集嶄露頭角，當時多在劇中任男一及男二，代表作有《雲海玉弓緣》和《白髮魔女傳》等，頗受觀眾歡迎。

至1990年，曾偉權為尋求事業上的突破而轉投TVB，但由於當年TVB人才眾多，令他在擔正過幾部劇後，一直都徘徊在三、四線間出演閒角，偶爾有較多戲分的劇集，如《女人最痛》、《點解阿Sir係阿Sir》及《回到三國》等。

2012年，他又轉投香港電視發展，並於2015年重回TVB，參演劇集《牛下女高音》、《解決師》及現時播映的《使徒行者3》，是香港的知名綠葉演員之一。

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【魂歸天國】曾偉權不敵癌魔病逝終年58歲　舊愛梅小惠：感恩曾遇上

曾偉權去年也有參與《牛下女高音》的宣傳。（網上圖片）

曾與梅小惠拍拖13年

事業以外，曾偉權入行多年，最為人所知的還有與梅小惠的一段長達13年的戀情。二人當年因合作《滿堂紅》相識相戀。可是交往13年後，卻因馬來西亞女歌手葉麗儀的介入而分手，曾偉權的星途亦大受影響。而他與葉麗儀交往3年後，亦因遠距離戀愛不易維持而分手。

多年後，曾偉權接受傳媒訪問時坦言蹉跎了梅小惠的青春，而感到歉意。不過，之後曾偉權有很長時間都單身，至2011年認識SaSa，二人一見如故非常投契，以契兄妹互相稱呼，男方更出資開設琴行讓契妹「打骰」，近年於西貢同居。

而在曾偉權患病期間，SaSa亦一直落力照顧，並代為回應外界的問題。

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致力為流浪動物服務

曾偉權生前熱愛貓狗，多年來養過逾20隻寵物，最高紀錄試過同時養5隻狗。除第一次養狗是買回來，他坦言自從知道狗隻養殖場背後的操作甚不仁道後，養的寵物都由朋友送贈或領養回來。

此外，他除自己飼養寵物外，亦有為其他流浪動物服務。在很早以前已曾任動物義工，替流浪狗做絕育放回的工作。

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而他亦經常於個人社交平台發表愛護貓狗的訊息，2014年8月港鐵撞死唐狗「未雪」的事件中，他亦曾到場抗議。9年前，他與宣萱合作拍劇集《鋒火奇遇結良緣》時，更一同在電視城救流浪貓狗，非常有愛心。

曾偉權曾指視寵物當伴侶，因為與牠們相處的開心是用錢都買不到的，而且養寵物不只是單方面照顧牠，其實牠都會有回饋，雙向的關係令他感到快樂。

撰文 : TOPick 柴犬出動

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