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【新冠肺炎】強制檢測明日生效 政府可強制特定人士或職業檢測及醫生可要求懷疑個案檢測

社會 17:24 2020/11/14

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食物及衞生局局長陣肇始今日指，為盡量降低病毒擴散風險，政府需要加強檢測，以達至早發現、早隔離、早治療的目標。(黃建輝攝)

食物及衞生局局長陣肇始今(14日）表示，為盡量降低新冠病毒擴散風險，政府需要加強檢測，以達至早發現、早隔離、早治療的目標。

陳肇始表示，行政會議昨日已通過法律599J章，條例將為政府提供法律框架，強制某類人士進行強制檢測，如特定處所和職業人士。另外，如註冊醫生有所懷疑，亦可透過書面通知，強制求診者進行檢測。

有關法例明日凌晨零時生效，如不主動進行檢測，則可被罰款2000元和會收到強制檢測令，仍不遵從者，則可被處第4級罰款，並監禁6個月。

被問及為何不即時對的士司機進行強制檢測？陳肇始指，要視情況和不同檢測計劃的參與率，才決定需否進行強制檢測。她又表示，如市民主動做（檢測），則無需啟動有關機制，但如特定檢測計劃的參與率欠佳，政府才會考慮進行強制檢測。

被問及強制檢測是否不信任市民會自律檢測。陳肇始回應指，國際疫情嚴重，加上本地有反彈，所以所有措施都要用，而加強檢測亦是一直以來的工作。她又指，留意到市民對檢測的參與率，和疫情的嚴重程度成正比，而要找尋特定群組中的隱藏患者時，就需要一定強制手段。

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責任編輯：陳梓蔚

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