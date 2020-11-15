【抱憾終生】爸媽床上食煙後睡著釀火警　攜幼子逃生遺下4孩吸入濃煙亡

▲ 英國一對父母在床上吸煙睡著，及後發現起火，屋內4名孩子不幸吸入濃煙亡。

英國發生一宗火警慘劇，當時父母在床上吸煙睡著，及後發現起火，爸媽只帶著最年幼孩子逃脫，遺留下4名子女在屋內，4孩不幸吸入濃煙身亡。近日當地消防局公布的調查報告，確認了是未熄滅的香煙引發火災，可是檢察官指沒有足夠證據，無法起訴涉事父母。

4孩子吸入濃煙身亡

綜合英國傳媒報道，於去年2月2日凌晨時分，英國Stafford發生一宗火警悲劇，26歲Natalie Unitt與30歲男友Chris Moulton育有5孩，Natalie與Chris於當天發現家中起火，帶著最年幼的孩子Jack跳窗逃脫，而留下了4名孩子，分別是8歲的Riley Holt、6歲Keegan、4歲Tilly和3歲的Olly，4名孩子全因吸入過多濃煙身亡。

事發後，Natalie與Chris二人都表示起火點位於樓梯間的熱水爐，因為創傷後壓力症候群而想不起大火後的詳細事情。

事件引起當地關注，鄰居及有心人當時在孩子住宅附近悼念，街上放滿鮮花及毛公仔。

未熄滅的香煙引發火災

根據West Midlands消防局於星期四（12日）公布的調查結果，指出起火原因是由於一支未熄滅的香煙掉落在主人房床上引發，火勢蔓燒至其他房間。

調查員Lee Richards補充沒有證據顯示起火原因涉及電力故障或天然氣供應故障。他強調在屋內外發現大量隨意丟棄的香煙，譬如只計庭院門外就有超過100支煙頭，而客廳、主人房窗戶底下與花園樹叢裡也有煙頭。調查員指出Natalie與Chris的說法矛盾。加上，社工早就建議Natalie與Chris這對父母別在屋內吸煙，證實他們的煙癮一直很大，疑引發是次火災。

無法救出全部的孩子

媽媽Natalie表示只記得自己在床上吸煙，之後就不小心睡著了，覺得胸口很重醒來，才發現家中起火，她指自己至今還會發惡夢。Chris則表示，當時他也是被大火驚醒，發現火勢太猛烈密集，無法救出全部的孩子。

Natalie與Chris二人因涉嫌嚴重過失致死罪，遭到警方拘留。最後皇家檢察署（Crown Prosecution Service）考慮到許多罪名後，最終因沒有足夠證據，無法起訴兩人。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳