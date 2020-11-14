【流感高峰】再多2學校爆上呼吸道感染涉46學童 袁國勇：幼童使用酒精搓手液時間不夠長難殺死病菌

▲ 政府周四宣布，因應上呼吸道感染爆發情況，所有幼稚園及幼稚園暨幼兒中心由今日（14日）起暫停面授課堂及校內活動至本月27日，為期兩星期。（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今（14日）表示，正調查2宗上呼吸道感染爆發個案，涉及一間幼稚園及一間小學。鑑於近日錄得的院舍或學校爆發上呼吸道感染個案有所增加，中心強烈呼籲市民及院舍及學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



兩間爆發上呼吸道感染的學校資料：

九龍城民生書院幼稚園，16男8女共24學童受影響，年齡介乎3至5歲，當中18人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院，主要病徵為發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。

北角蘇浙小學，14男8女共22名學童受影響，年齡介乎6至8歲，另有一名職員亦感染，當中16人已經求醫，全部情況穩定，毋需入院，主要病徵為發燒、咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。

中心已向學校提供有關預防呼吸道感染的建議，以上學校正接受醫學監察。

根據衞生防護中心最新數據，本周由周日（8日）至今日下午5時，共錄得242宗學校及院舍爆發上呼吸道感染，共有2326人受影響，分別較上周的25宗及255人受影響大增。

多間幼稚園爆發上呼吸道感染，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇指，幼稚園及幼兒園有很多兒童，難以強迫他們遵守防疫指引。雖然70%酒精可殺死現時流行的鼻病毒及腸病毒，但殺死病毒的時間長達五分鐘；即使幼兒有使用酒精搓手液，其時間長度亦未必足以殺死掉病毒。

對於停課14日後復課，袁認為衞生署需派員到幼稚園檢視如何將防疫措施做得更好，降低傳播風險，否則小朋友感染後可能會將病毒傳播予家中較高危的長者。

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責任編輯：楊玉珠