【曾偉權逝世】契妹SaSa錄音交代曾偉權遺願　感激古天樂鄭敬基陳煒等一直關心

▲ SaSa交代曾偉權遺願。

曾偉權昨日（11月14日）不敵癌魔離世，曾偉權生前一直單身亦無兒女，契妹SaSa經常陪伴，他臨終前亦一直由SaSa悉心照料。她錄下一段6分多鐘的錄音交代契哥的遺願，並在昨天晚上近11時，透過曾偉權生前好友鄭敬基 (Joe) 的YouTube channel播出。

曾偉權死訊傳出後，媒體報曾偉權58歲，在SaSa錄音中，交代曾偉權終年59歲。

首先她表示：「各位權權嘅朋友、影迷、傳媒嘅朋友，你哋好，我係Sasa，連日嚟辛苦大家守候啦，宜家我有一個好傷痛嘅消息，會喺權權嘅好朋友鄭敬基Joe哥嘅平台宣佈，曾偉權喺2020年11月12號星期四嘅早上，喺我同我屋企人同好朋友嘅陪伴下，已經安詳地離開咗我哋，享年59歲，佢返回天主嘅懷抱，得到永生，再冇痛苦啦！」

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▲ 曾偉權與契妹SaSa。

曾偉權生前交帶不設靈

之後，SaSa表示曾偉權生前不愛應酬也怕打擾別人，所以生前已要求不設靈。她並透露，曾偉權近兩年勇敢去對抗癌魔，而且身患重病亦不忘照顧流浪貓狗，稱他是位戰士及令人敬佩：

權權喺生前交帶落，萬一佢不幸離世嘅話，千祈唔好同佢設靈，所以我都要尊重佢嘅意見同遺願，識佢嘅人都知佢好怕嘈吵，好怕應酬，好怕煩到人，佢係一個比較鍾意寧靜嘅人，所以我都希望大家去諒解，佢話如果思念佢，就為佢祈禱，將思念變為愛嘅力量，成全佢繼續為流浪貓狗爭取權益，將佢嘅遺願延續下去。

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感激古天樂鄭敬基等關心

接著，SaSa感激醫護人員、家人、朋友等對曾偉權的照顧，以以及對她的體諒，同時點名感謝演藝圈古天樂、陳煒、姚嘉莉、歐瑞偉幫忙，並特別多謝鄭敬基：

排名不分先後，有古天樂、陳煒、姚嘉莉、同埋歐瑞偉，另外，一定要提嘅係鄭敬基，因為喺權權做手街嗰陣時，佢同太太差唔多每隔一日就會嚟探權權，仲要煲埋湯畀權權，到出院嘅時候，佢都成日嚟探望我哋，仲幫我哋托日用品過嚟，Joe哥成日都開解我，係一個好好嘅聆聽者，我喺佢身上都學到好多嘢，我真係好感激佢。

▲ 曾偉權最近在《使徒行者3》中有演出。（微博圖片）

到臨近錄音聲帶尾段，SaSa語氣帶點激動：「喺我最需要幫忙嘅時間，佢哋（Sasa家人）總係會出現，支持我同權哥，我真係好感恩。權哥都同我哋講『好彩有你同你嘅家人冇嫌棄過我咋！』我哋點會嫌棄你？因為你係我哋嘅一家人。」

最後她表明以後不會再回答任何有關曾偉權問題，並表示希望大家可給予空間讓她辦理曾偉權後事，讓他入土為安，並再一次多謝大家的關心。