  • 24°C
香港時間 : 20201115日 (週日) 12:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 余香凝 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】

娛樂 11:40 2020/11/15

分享：

熱門 余香凝 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

余香凝（Jennifer）昨天（11月14日）半島酒店出嫁，老闆古天樂也有前來祝賀。

現年27歲的余香凝（Jennifer）在昨天（11月14日）出嫁，與40歲的圈外人陸正渡（Tim）於半島酒店舉行婚禮，並設婚宴招待親朋，並由廖子妤、陳詩欣、鄧穎堯及胞妹余潔瀅組成星級姊妹團。

多位影視界好友如吳肇軒、胡子彤、陳詠燊、彭秀慧，以及余香凝所屬公司的老闆古天樂亦有到場。新娘子並於昨晚發放婚宴片段，跟大家分享新婚的喜悅。

【余香凝結婚】余香凝半島酒店舉行婚禮　出嫁新娘心情興奮

古天樂、胡子彤、彭秀慧到賀。（取先facebook）

    點擊圖片放大
    +14
    +13

余香凝成為陸太

余香凝於社交平台發放婚宴影片，並寫道：

遇上你是我最大的福氣💕
今天我們正式成為夫妻
以後多了一個身份 陸太🥰
多謝今天到來的每一位
永遠會記得有你們和我一起分享這份喜悅
也感謝送上祝福的每一位🙏🏻💕

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【準新娘】余香凝結婚姊妹團成員曝光　前度陳家樂大方祝福Jennifer出嫁

外界一直有傳余香凝是奉子成婚，她暫未有承認或否認懷孕一事。

Jennifer出入時，老公一直在旁看顧她，又細心地為她抽起婚紗裙尾全程小心翼翼。婚宴上，Jennifer身穿白色貼身婚紗配珍珠頸鍊現身，現場上未有任何大動作，加上腰部明顯較以前較粗而增添孕味。

此外，余香凝表示因有感丈夫陸政渡是圈外人，所以對婚事一直頗低調。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【余香凝結婚】余香凝半島酒店舉行婚禮　出嫁新娘心情興奮
11:16 2020/11/14
【余香凝結婚】余香凝半島酒店舉行婚禮　出嫁新娘心情興奮
【準新娘】余香凝結婚姊妹團成員曝光　前度陳家樂大方祝福Jennifer出嫁
17:42 2020/11/12
【準新娘】余香凝結婚姊妹團成員曝光　前度陳家樂大方祝福Jennifer出嫁
【暖男爸爸】方皓玟翻唱《我代你哭》+鄭中基金曲《無賴》　余香凝演亡妻劇情感人獲讚
12:39 2020/10/29
【暖男爸爸】方皓玟翻唱《我代你哭》+鄭中基金曲《無賴》　余香凝演亡妻劇情感人獲讚
余香凝 古天樂 廖子妤 陳詩欣 胡子彤 吳肇軒 彭秀慧 娛樂人物職業 演員 電影

最高瀏覽

【余香凝結婚】余香凝半島酒店舉行婚禮　出嫁新娘心情興奮
11:16 2020/11/14
【余香凝結婚】余香凝半島酒店舉行婚禮　出嫁新娘心情興奮
【魂歸天國】曾偉權不敵癌魔病逝終年58歲　舊愛梅小惠：感恩曾遇上
14:46 2020/11/14
【魂歸天國】曾偉權不敵癌魔病逝終年58歲　舊愛梅小惠：感恩曾遇上
【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工
16:51 2020/11/13
【北上出軌下場】陳振華被太太踢爆出軌形象插水　自毀星途轉往廣州做洗碗工