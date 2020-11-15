【余香凝結婚】老闆古天樂現身賀余香凝出嫁　Jennifer感謝丈夫：遇上你是我最大的福氣【多圖】

▲ 余香凝（Jennifer）昨天（11月14日）半島酒店出嫁，老闆古天樂也有前來祝賀。

現年27歲的余香凝（Jennifer）在昨天（11月14日）出嫁，與40歲的圈外人陸正渡（Tim）於半島酒店舉行婚禮，並設婚宴招待親朋，並由廖子妤、陳詩欣、鄧穎堯及胞妹余潔瀅組成星級姊妹團。

多位影視界好友如吳肇軒、胡子彤、陳詠燊、彭秀慧，以及余香凝所屬公司的老闆古天樂亦有到場。新娘子並於昨晚發放婚宴片段，跟大家分享新婚的喜悅。

【余香凝結婚】余香凝半島酒店舉行婚禮 出嫁新娘心情興奮

▲ 古天樂、胡子彤、彭秀慧到賀。（取先facebook）

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

余香凝成為陸太

余香凝於社交平台發放婚宴影片，並寫道：

遇上你是我最大的福氣💕

今天我們正式成為夫妻

以後多了一個身份 陸太🥰

多謝今天到來的每一位

永遠會記得有你們和我一起分享這份喜悅

也感謝送上祝福的每一位🙏🏻💕

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【準新娘】余香凝結婚姊妹團成員曝光 前度陳家樂大方祝福Jennifer出嫁

外界一直有傳余香凝是奉子成婚，她暫未有承認或否認懷孕一事。

Jennifer出入時，老公一直在旁看顧她，又細心地為她抽起婚紗裙尾全程小心翼翼。婚宴上，Jennifer身穿白色貼身婚紗配珍珠頸鍊現身，現場上未有任何大動作，加上腰部明顯較以前較粗而增添孕味。

此外，余香凝表示因有感丈夫陸政渡是圈外人，所以對婚事一直頗低調。