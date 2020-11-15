【檢測中心】4間社區檢測中心今起運作　油麻地社區中心外大排長龍

▲ 於港島、九龍、新界東及新界西設立社區檢測中心，今日（15日）起正式投入服務。（程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情反覆不定，政府於港島、九龍、新界東及新界西設立社區檢測中心，今日（15日）起正式投入服務，市民可自費240元接受病毒檢測。位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心，早上已有不少市民排隊等待接受檢測。截至早上11時，梁顯利油麻地社區中心今日已有8個時段因滿額未能再預約，其他3個中心只有2至3個時段額滿。除了在網上預約，市民可直接到中心登記進行檢測。

4個社區檢測中心選址為東區鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂及元朗市東社區會堂。政府指，透過具競爭性的採購程序，4個檢測中心的承辦商分別為：

Prenetics（東區鰂魚涌社區會堂）

金域檢驗（香港）有限公司（梁顯利油麻地社區中心）

香港分子病理檢驗中心有限公司（沙田瀝源社區會堂）

華大基因（元朗市東社區會堂） ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

政府指，社區檢測中心目的主要為應付市民因跨境出行等一般社區用途而提供自費檢測服務，市民參與檢測服務後如結果呈陰性，會收到檢測機構發出的核酸檢測結果證明。社區檢測中心由承辦商安排的人員負責營運，進行樣本採集及相關工作。檢測中心開放時間為每天上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。

社區檢測中心會提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及新冠病毒檢測服務，供一般社區用途例如跨境出行，但不包括醫學診斷及治療。服務對象為所有持有效身份證、香港出生證明書或其他有效身份證明文件，包括香港居民和非香港居民，並且沒有病徵的人士，但不包括6歲以下兒童和不適合進行檢測的人士。

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責任編輯：陳子謙