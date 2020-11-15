【兒科醫生】唐韋琪17歲徒弟參演TVB劇　馬國明+鍾嘉欣零架子與小粉絲合照

▲ 張若希與男神馬國明合照。

唐韋琪（Vikki姐姐）的17歲徒弟張若希（Cheyenne）首次接拍TVB劇集《兒科醫生》，首次拍劇的Cheyenne對攝影棚的廠景感到非常新鮮及好奇，尤其是深切治療病房及殮房，真實到令她驚訝。

Cheyenne興奮說：「細細個睇電視，成日諗殮房同埋醫院，究竟係真？定係假呢？今日終於親身睇到ICU深切治療病房及殮房，原來係搭景，入到殮房都覺得寒寒地，感覺冷冰冰的，都有點毛骨悚然，雖然係廠景，但好真實，好傷感。」

▲ 鍾嘉欣零架子十分親切。

除殮房及深切治療病房令她興奮外，她非常享受劇組飯盒：「飯盒就食得多，原來劇組飯盒完全係另一番滋味，感覺係做緊自己鍾意做的事而吃飯盒，好享受劇組所有人一齊攞飯盒，一齊食飯呢種齊心感覺，好開心呀。」

她感謝導演、監製及劇中演員周家怡姐姐細心教她如何入戲，她亦興奮可親手把自己剛推出的單曲CD《17歲的畸歌》親手送給馬國明及鍾嘉欣，兩人更鼓勵她並拿著Cheyenne的CD合照，令到她很感動，不過Cheyenne略感可惜暫未有機會把CD交給周家怡。