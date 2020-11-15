【枉為人師】男女教師出軌2年校園幽會　丈夫查手機短訊揭妻懷孕餵母乳仍派綠帽

▲ 內地一名女教師兼新手媽媽，竟在婚前已搭上同校一名男教師長達2年，連懷孕及餵母乳期間都出軌大派綠帽。

教師為人師表，竟在學校發生不倫行為。山西一對新手爸媽誕下兒子僅3個月，妻子忽然提出離婚，更誣衊丈夫打罵她，丈夫便查閱妻子的手機找線索，竟發現妻子與同校一名男教師有大量露骨短訊，幽會地點遍及校園、車箱及酒店與等、妻子更在懷孕及餵母乳時，仍有出軌大派綠帽！

綜合內地傳媒報道，出軌教師妻子姓王，與丈夫於2011年開始拍拖，2018年7月結婚，翌年8月誕下一子。正當丈夫仍沉醉新手爸媽的喜悅時，妻子突然於11月提出離婚，在沒有證據下，斥責丈夫向她毆打辱罵，令全家感到錯愕。

▲ 女教師搭上同校的男體育教師。（微博圖片）

誕子3個月無故提出離婚

丈夫多次上門氹妻圖挽回婚姻不果，由於心存疑惑去查妻子的手機短訊紀錄，竟發現妻子在婚前已搭上同校一名姓武的年輕男體育教師，且婚後至今仍保持不正當男女關係。

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婚前5個月開始出軌

妻子與姦夫於2017年同年入職山西太原師範學院任教，當年男未婚女未嫁，展開了一段長達2年的不倫戀。短訊紀錄顯示，妻子由2018年2月開始、即婚前5個月與姦夫已有性行為，更在校園各處頻頻幽會。

▲ 丈夫將兩人的手機短訊公開。（微博圖片）

餵母乳期間服避孕藥而停奶

二人在短訊中不時回味情節，提及過的幽會地點包括跟學校組織去青島出差時、辦公室、寢室、酒店及車箱內，甚至妻子在懷孕期間仍出軌；更甚的是，妻誕子後仍在餵母乳期間，因發生了性行為要口服緊急避孕藥，導致停止母乳。

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丈夫非常震驚，與奶奶去質問妻子，可是妻子毫不感歉疚，更輕描淡寫說︰「這都是過去的事情了。」還反問奶奶︰「難道你沒有錯嗎？」

丈夫怒極向校方舉報 二人停職

在極度憤怒和悲傷下，丈夫連同證據向校方舉報，校方隨即將兩名教師停職，並通報給全校以儆效尤。

丈夫亦以對話截圖在網上公開。網民大肆批評兩人毫無道德，更將不倫往事說得比《金瓶梅》還生動，將「約戰」稱成「上一節生理衛生課」，女方還稱要「聽課」，令人難以忍受。

據家人指出，丈夫想不到妻子嬌小可人，居然會是這樣的一個人，跟另一男人會是這個樣子。現時丈夫仍每天精神恍惚，無心工作，家人擔心他會一時想不開，故每天都有人陪伴著他。

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責任編輯︰王明芳