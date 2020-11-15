【新冠肺炎】臨時醫院料明年一月完工　成本港首間採用「組裝合成」興建的負壓隔離病房醫院

▲ 臨時醫院內六座病房大樓的構想圖。（發展局網頁圖片）

為應對可能出現的新一波疫情，政府亞博館旁興建可提供超過800張負氣壓病床和相關醫療設施的臨時醫院，料明年一月內完成，為本港首間採用「組裝合成」（MiC）建築技術興建的負壓隔離病房醫院。

臨時醫院項目位於亞博館西南面原停車場位置，佔地面積逾29,000平方米，建築面積約43,000平方米，包括六座病房大樓、一座醫療大樓、一座中央機電設備大樓及其他支援設施。建造工程9月19日展開，迄今已完成近45%。他提到一般醫院需要兩年做規劃和設計，三至四年才能建成，但該臨時醫院項目只有四個月的時間，工期緊張，故現時工地有超過十部吊機同時運作，逾2000人分三班制日以繼夜地施工；而內地廠房亦無間斷地生產和裝配MiC組件，要克服時間上的挑戰，工程團隊在設計和建造過程中引入多項智能系統輔助。他續說，興建臨時醫院的另一項重大挑戰是涉及許多部門。

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臨時醫院以「組裝合成」（MiC）建築技術興建，大致按香港一般公立醫院的建築標準設計及建造。雖然不設急症室和手術室，但具備基本設施，如護士站、藥房、化驗室、醫療室、病理實驗室、醫療氣體機房等，與一般醫院規格大致相同。項目有逾520個MiC單元組件，全數組件的金屬箱體已完成生產，現正在內地廠房進行組裝工序，包括室內裝修、屋宇設備等。其中接近一半的組件已送抵香港工地現場安裝，預計本月內可全部送至香港進行安裝。

另外，臨時醫院病房的設計標準跟一般醫院傳染病房相同，其中，每座大樓均設有獨立升降機，方便病床出入各樓層；病房大樓按衞生安全分為清潔區、半污染區和污染區，達至醫患分區，避免人流之間交叉感染；而每間病房則嚴謹按照標準負壓隔離病房規格進行設計、施工及測試驗收。

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責任編輯：郭家穎