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【中文正字】K2生抄寫「氣」字老師圈錯 家長不解：我個仔做錯咩？

教育 12:22 2020/11/15

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熱門 余香凝 曾偉權 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

幼稚園K2生抄寫「氣」字，老師以紅筆圈起，再在下方寫出正確的字。

老師對功課字體有要求是好事，不過若是矯枉過正，或會削弱小朋友的自信心。有家長在Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發帖，展示就讀幼稚園K2的兒子的功課，老師以紅筆圈起「氣」字的最後一筆，再在下方寫出正確的字。家長看過老師改正之後，不知道有何分別，問網民「我個仔做錯啲咩？！」。

老師以紅筆圈起「氣」字的最後一筆，再在下方寫出正確的字，家長卻呻不知道寫錯甚麼。（Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」）

帖子引來大批網民討論，有人認為老師吹毛求疵，沒有必要如此嚴苛，認為學生「完全冇錯，仲寫得好好」。看過老師改正字體之後，有網民指「老師寫嘅咪同你仔仔一樣，佢捉自己錯字？」，認為與簿上「氣」字的範例相比，學生已經寫得十分相像。有網民則認為幼稚園K2便要學習抄寫「氣」字是過於艱深，形容學生已經「好叻」。

有網民則認真地討論「氣」字寫法，認為老師只是提醒學生留意筆劃空間，指「氣」字的最後一筆為捺，開筆的位置不在十字中間，而是在下方一點點。按教育局編製的香港小學學習字詞表，氣字最後一劃的確不是從十字正中心開筆。

按教育局編製的香港小學學習字詞表，氣字最後一劃不是從十字正中心開筆。

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責任編輯：胡嘉儀

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