【新冠肺炎】運輸署明起增7個的士司機免費臨時檢測中心　可憑陰性結果短訊領取抗疫檢測名牌【附地址詳情】

▲ 大埔墟站專線小巴總站是其中一個的士司機免費臨時檢測中心。（資料圖片）

為進一步推動的士司機積極參與2019冠狀病毒病檢測，運輸署今日（15日）表示，由明日（16日）開始增加7個臨時檢測套裝派發和收集中心直至周三（18日），讓的士司機接受新冠病毒免費檢測服務。星期一至五開放時間為上午10時至下午2時及下午3時至晚上8時；星期六及日則為上午10時至下午4時。

運輸署早前設立共4個臨時檢測套裝派發及收集中心，針對其中一個臨時檢測套裝派發及收集中心設置於大埔墟站專線小巴總站，有工會批評做法不便，司機不能駛進小巴總站更怕會被「抄牌」，建議設置於入氣站或地鐵站附近，將更有利於司機參與。詳情即看：【下一頁】

臨時派發或收集中心地址

香港島

石油氣加氣站 （易高） ；柴灣豐業街

堅尼地城站公共小巴總站；士美菲路近港鐵堅尼地城站A出口旁（港島專線小巴第 58 號總站側）

林士街停車場；上環林士街2號8樓

石油氣加氣站 （東方石油） 北角渣華道

九龍

石油氣加氣站 （易高）；美孚深旺道

九龍塘（沙福道）公共運輸交匯處；多福道近港鐵九龍塘站D出口

石油氣加氣站 （易高）；西九龍翱翔道

新界

大埔墟站專線小巴總站；雅運路近新界專線小巴第20C號線小巴總站

元朗站（北）公共運輸交匯處；元朗站（北）公共運輸交匯處（近的士站）

荃灣停車場；荃灣青山公路荃灣段174至208號8樓（升降機按9字）

石油氣加氣站（易高）；屯門業旺路

運輸署表示，新增中心的檢測服務安排與現時的中心安排相同。檢測費用全免。的士司機可前往任何一間指定臨時檢測套裝派發中心，並出示有效的士司機證，以索取檢測套裝。

司機須於政府網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回任何一間指定臨時收集中心。檢測承辦商會將樣本送往化驗室作檢測，由於樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。

檢測結果呈陰性的司機會收到政府的電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。的士司機可憑檢測呈陰性結果的短訊，到有關的士團體領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。

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責任編輯：陳子謙