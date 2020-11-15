【愛妻號】遇上太太自覺幸運組溫馨四口家庭　徐榮：將來能做到的都會全給太太

▲ TVB演員徐榮感激太太陪他一起捱。

TVB藝員徐榮接受雷霆881商業一台節目《1圈圈 星光背後》邀請，為主持人梁泰擔任嘉賓接受訪問。現年46歲的徐榮感激太太願意與他一起捱，自覺很幸運，並表示只要能做到的都會全給太太。

入行22年的徐榮今年合共有五齣劇推出，繼早前《反黑路人甲》喪鐘大獲好評後，近日再於《木棘証人》演反派Gorden備受認同。

▲ （《木棘証人》劇照）

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對於有望於即將舉行的台慶頒獎禮「最佳男配角」叫糊，徐榮接受《1圈圈星光背後》專訪說：「入選會開心，但隨緣吧，關經歷太多年，最初《同事三分親》候選也會緊張，《BB來了》入選最後五強男配角也以為自己有機會，還會想定致謝詞，現在是睇化了。」

徐榮98年投考第十三期藝員訓練班入行，不過相對於同班的林峰、楊怡、楊明等，徐榮做了多年路人甲乙角色，才於07年處境劇《同事三分親》裘俊一角孭重飛入屋。

▲ （徐榮IG圖片）

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節目中，徐榮指當年擊敗五千多對手考入訓練班時，曾自信心爆棚自覺會率先跑出，他說：「自覺外型OK，那年五千幾人收十二個學生，會幻想『呢鋪仲唔掂？我仲唔係superstar？』當時林峰、楊明同阿怡都未識化妝好薯嘜，梗係覺得自己會跑出，但一畢業才知現實是如此殘酷。」

由98年至07年，徐榮演過無數村民、手下、賊仔等路人甲角色，他坦言首數年要家人經濟支持才能捱過，徐榮說：「哥哥是有經濟上接濟我，最初無錢畀屋企也是遺憾，現在能報答家人，就是一有空就請他們去旅行。」

至於他能堅持多年也沒放棄轉行，他坦言：「絕對有想過放棄，但每次當我想放棄就會有些機會出現氹你留下來。我唯有嘗試調節自己，演村民大把人HEA做，我就畀足心機演，最終珍姐找我演《同事三分親》，也說因為發現我好畀心機演村民。」

▲ （徐榮IG圖片）

徐榮06年未演《同事三分親》就同拍拖兩年的太太結婚，婚後育有一子一女，他指太太由小學學學介紹相識。

對於事業未有時太太就肯嫁給他，他說：「因為愛！真是出於愛！我們相處得很舒服，那時我什麼都無，拍拖無錢出街無錢睇戲無錢去旅行，她也肯陪我只留在家睇電視煮飯仔，從來無要求什麼和我一起捱。即使31歲時結婚，也只覺得是時候，很隨意地說：『不如結婚吧！』沒求婚沒儀式，我真的很幸運，她肯嫁給我這七線演員，所以我跟自己說，我將來能做到的，都會畀晒太太。」

徐榮更透露，至今每月出糧都交給太太處理，自己從中拿些零用錢，「由拍拖至今，感激太太幫我處理家中大小二事，從小朋友讀書甚至置業，我什麼都不用煩，這令我更安心外出工作！」