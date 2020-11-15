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【器官捐贈】20歲城大少女鄭如妍急性肝衰竭上周五不治　親友感激各界關懷見證人間有愛

社會 12:37 2020/11/15

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20歲少女鄭如妍本月初突確診急性肝衰竭，延至上周五（13日）腦幹死亡，最終證實不治。

就讀香港城市大學化學系的20歲少女鄭如妍本前途無限，可惜本月初突確診急性肝衰竭，留醫瑪麗醫院深切治療部，急需合適的肝臟移植，其間有3、4名有心人表示願捐肝予鄭如妍，惟她出現嚴重腦水腫，不宜移植肝臟，延至上周五（13日）腦幹死亡，最終證實不治。

鄭如妍親友今日向傳媒發短訊，指十分感激傳媒幫忙呼籲捐肝，也感謝有心人就捐肝的查詢，特意寫了一段文字多謝大家，全文如下：

如妍已於周五傍晚離開我們，自如妍入院以來，感激社會各界懇切的關懷與慰問，也感謝傳媒幫忙呼籲有心人捐贈合適肝臟，我們收到大量有關捐贈之查詢，足見人間有愛。希望社會上有更多有心人支持器官捐贈，拯救更多有需要的生命。

祝大家身體健健！

如妍親友上

鄭如妍今年7月時曾於超市內感暈眩，一度難以走動，惟當時未有求醫，至9月底，她開始持續發高燒，並有淋巴腫大的情況。由於一直未退燒，她上月留醫荃灣仁濟醫院，初時醫生估計或患上淋巴癌。由於需要作進一步檢查，她其後轉往瑪麗醫院，並在本月初確診急性肝衰竭。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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