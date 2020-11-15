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僱員再培訓局擬今年度提供14萬個學額　約三分一為就業掛鈎課程

社會 13:14 2020/11/15

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不少安老服務的機構會優先考慮聘用曾接受有關培訓的員工。（勞工及福利局局長網誌）

香港人口老化，惟安老服務人手不足。勞福局局長羅致光今日（15日）在網誌表示，僱員再培訓局過去一直培訓安老服務的前線員工，扮演重要角色，又透露當局今年度計劃提供14萬個培訓學額，當中約三分之一為就業掛鈎課程，既協助需轉行的失業人士，亦可協助需要聘用僱員填補空缺的僱主。

羅致光又指，僱員再培訓局由2015至16年度起，在健康護理業試行「先聘用、後培訓」試點計劃，現已恆常化，目標為鼓勵失業人士及潛在勞動力，包括中年婦女及料理家務者，入職安老院舍的前線職位，包括見習護理員。

他又說不少安老服務的機構都會「憑證上崗」，優先考慮聘用曾接受有關培訓的員工，形容僱員再培訓局及協助其提供訓練的培訓機構，是安老服務的「人才引水道」。再培訓局今年度會繼續物色更多僱主參與「先聘用、後培訓」計劃，並與持份者探討擴展計劃以涵蓋更多行業及工種的可行性。

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責任編輯：陳子謙

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