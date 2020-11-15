【疏忽照顧】男嬰泳池遇溺3分鐘無人理險死　媽媽索賠176萬被揭只顧玩手機疏忽

▲ 內地有男嬰在泳池遇溺3分鐘無人理，幸最後保住一命，媽媽後來被指疏忽照顧。

游泳是求生技能，近年興起初生嬰兒游泳體驗，但安全成疑。浙江溫州市一名媽媽帶男嬰到BB游泳池玩，戴上頸圈水泡的男嬰在游泳期間不慎翻轉，頭部向下浸入水中，雙腳朝天，掙扎近3分鐘後，才被職員發現救出。事後該名媽媽向店方索賠150萬人民幣（約176萬港元），被館方反指她在外面玩手機沒理會孩子。

BB遇溺的影片在網絡上瘋傳，據內地傳媒報道，事發於9月28日浙江溫州市一間母嬰生活館內，一名男嬰被獨留在BB游泳池，戴上頸圈水泡的他，突然不穩倒頭栽入水中，BB在水中不斷掙扎，慢慢沉入水底，但旁邊一直沒有人察覺到。

▲ 男嬰獨自游泳，而池內有另一名嬰兒獲得照顧。（影片截圖）

沒有人察覺BB遇溺3分鐘

直到近3分鐘後，一名工作人員經館內其他家長提醒，才將BB救起，並將其送院直入ICU，經24小時搶救後保回一命，轉到普通病房。

留醫7天後，醫生表示可以出院，但男嬰的媽媽卻向店方提出先賠償，開價150萬人民幣（約176萬港元）。店方承認有責任，但指出媽媽當時亦在外面只顧玩手機，索賠天價是不合理，表明店方無法負擔金額。

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男嬰出院後仍有低燒腹瀉

店方解釋，當時職員因工作忙碌，未有及時發現，事發後店方亦支付了醫療費，並已向家長道歉，故至今雙方仍在商討賠償事宜，店方亦願意交由法庭判決金額。

父盼店方負責孩子往後醫療費

男嬰經一個月休養後漸漸康復，但身體仍不時出現低燒及腹瀉。男嬰的爸爸方先生指出，賠償問題可以作罷，但孩子日後出現身體問題，希望店方能夠負責。他還指控，兒子被救起來時一度沒有呼吸。

方先生補充，當時妻子帶著孩子去游泳，是職員表示場內太熱，媽媽可以出去等，由於他們是長期會員，平時職員會一對一照顧孩子，媽媽見到當時有2名職員在場，就放心出去等，沒想到其中一人去吃飯，另一人則抱著其他孩子去洗澡，造成了今次事故。

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責任編輯︰林綺玲